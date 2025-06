Le parcours centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne

L'Association des journalistes vietnamiens, créée le 21 avril 1950 dans la province de Thai Nguyên, a joué un rôle essentiel en représentant les intérêts légitimes des journalistes, en renforçant leurs compétences professionnelles et leur formation politique.

Ces dernières années, le corps journalistique a continuellement amélioré ses qualifications professionnelles et politiques, promu la déontologie et s’est investi dans la lutte contre les pratiques malsaines, la corruption et le gaspillage, accomplissant ainsi ses missions politiques et consolidant le rôle de la presse dans la société.

Évaluant les progrès récents, Phan Xuân Thuy, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné la croissance rapide du nombre de journalistes, ainsi que l'amélioration de leurs compétences professionnelles, de leur expertise et de leur capacité à intégrer les nouvelles technologies de l'information.

La qualité des productions journalistiques continue de progresser, en phase avec les tendances modernes du journalisme international.

Actuellement, le Vietnam entre dans une étape importante en vue d’aborder une ère de développement marquée par des transformations révolutionnaires. Cette année marque le bilan de la résolution du XIᵉ Congrès de l'Association des journalistes vietnamiens (2020-2025) et le centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 - 21 juin 2025).

Dans cette nouvelle phase de développement, de nouveaux défis s'imposent. Comme l’a souligné le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, lors de la cérémonie de remise du 9e Prix national de la presse sur l’édification du Parti en 2024, la presse révolutionnaire doit continuer à évoluer pour répondre aux exigences d’un journalisme professionnel, humain et moderne.

VNA/CVN