L’AN discute des plans de développement socio-économique et budgétaire

Dans le cadre de sa 9ᵉ session, mardi 17 juin, l'Assemblée nationale (AN) va voter le projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les entreprises, ainsi que le projet de résolution relatif à la réduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Le reste de la journée de travail sera consacré à des discussions approfondies sur la situation socio-économique et budgétaire du pays. Les députés procéderont à des évaluations complémentaires des résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État pour 2024, ainsi que de la situation lors des premiers mois de l'année 2025.

L'Assemblée nationale examinera également l'application de certains mécanismes et politiques spécifiques dans certaines localités après les réorganisations administratives.

D'autres questions importantes seront abordées, notamment la promotion des économies et la lutte contre le gaspillage en 2024, ainsi que les résultats de la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière d'égalité des sexes pour la même année.

Selon un rapport du gouvernement, la croissance du PIB national au premier trimestre 2025 est estimée à 6,93%, soit le taux le plus élevé pour cette période depuis 2020, avec de nombreuses localités affichant une croissance à deux chiffres.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, la macroéconomie est restée stable, l'inflation a été maîtrisée et les grands équilibres économiques ont été maintenus. Les recettes budgétaires ont dépassé 944.000 milliards de dôngs, atteignant 48% des prévisions annuelles et enregistrant une hausse de 26,3%. Le commerce extérieur est estimé à plus de 275 milliards de dollars, en progression de 15%.

