La réorganisation des unités administratives de niveau provincial, une décision historique

Photo : VNA/CVN

L’Assemblée nationale a adopté, le 12 juin, une résolution sur la réorganisation des unités administratives de niveau provincial en 2025, avec 461 voix favorables (soit un taux de 96,44%). Désormais, le pays compte 34 unités administratives de niveau provincial, comprenant 28 provinces et six villes.

Précisément, 52 provinces et villes placées sous l’autorité centrale ont été regroupées en 23 nouvelles unités administratives de niveau provincial dont 19 provinces et 4 villes : Tuyên Quang, Lào Cai, Thai Nguyên, Phu Tho, Bac Ninh, Hung Yên, Hai Phong, Ninh Binh, Quang Tri, Dà Nang, Quang Ngai, Gia Lai, Khanh Hoà, Lâm Dông, Dak Lak, Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Tây Ninh, Cân Tho, Vinh Long, Dông Thap, Cà Mau et An Giang.

Onze provinces et villes ne sont pas concernées par cette restructuration : Cao Bang, Diên Biên, Hà Tinh, Lai Châu, Lang Son, Nghê An, Quang Ninh, Thanh Hoa, Son La, Hanoï et Huê.

Une réforme ambitieuse

Les nouvelles administrations locales entreront officiellement en fonction à partir du 1er juillet 2025. D’ici là, les anciennes autorités continueront d’exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place des nouvelles structures.

Photo : VNA/CVN

Le 30 juin prochain, les nouvelles limites administratives et les organes de direction des provinces seront officiellement annoncés. Après la réorganisation, le modèle d’administration à deux niveaux (province et commune) sera mis en place, permettant la réduction d’environ 250.000 postes et plus de 190.000 milliards de dôngs d’économies entre 2026 et 2030.

La décision du 11e plénum du Comité central simplifie l’appareil d’État et l’administration territoriale passant d’un système à trois niveaux (province, district, commune) à un modèle à deux échelons : la province (incluant les villes relevant de l’autorité centrale) et la commune (regroupant communes, quartiers et zones spéciales). Les districts actuels disparaîtront, laissant place à une gouvernance plus rationalisée.

Avec 34 nouvelles provinces et villes, le nombre de communes et quartiers sera réduit de 60 à 70% grâce à des fusions. Le niveau provincial assumera un double rôle : appliquer les directives centrales tout en élaborant des politiques adaptées aux réalités locales. Les communes, quant à elles, se concentreront sur la mise en œuvre des mesures décidées aux échelons supérieurs.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a souligné : "Cette réforme doit garantir une administration plus légère, plus efficace et plus proche des citoyens, tout en répondant aux exigences d’une gouvernance moderne. L’objectif est d’atteindre une croissance rapide et durable, de renforcer la défense nationale, la sécurité et les relations internationales, de stimuler le développement économique, particulièrement dans le secteur privé, d’accélérer les progrès scientifiques, technologiques et l’innovation tout en améliorant les conditions de vie de la population".

Infographie : VNA/CVN

Le gouvernement, les ministères, les organismes concernés et les autorités locales sont chargés de réorganiser l’appareil et de régler les questions sociales et professionnelles liées à la réorganisation, tout en garantissant le bien-être social, les droits et intérêts légitimes des citoyens et des entreprises, ainsi que le développement socio-économique, la sécurité et la défense nationale...

Selon la ministre de l'Intérieur, Pham Thi Thanh Trà, cette réforme est considérée comme la plus grande révolution dans la réorganisation de l'appareil de tout le système politique et des unités administratives depuis la fondation du pays jusqu'à présent.

Avis des députés

Les députés ont unanimement salué la préparation rigoureuse du gouvernement et des collectivités territoriales, tout en approuvant la réorganisation conformément aux orientations du Parti et à la législation.

Après l’adoption de la résolution sur la réorganisation des unités administratives, le gouvernement dirigera les provinces pour élaborer des plans détaillés afin d’assurer le bon fonctionnement des nouvelles administrations et la mise en œuvre rapide des régimes de soutien aux personnels concernés.

Le député Trân Hoàng Ngân, de Hô Chi Minh-Ville, affirme qu’à l’ère de la révolution 4.0 actuelle, il est tout à fait nécessaire de rationaliser l’appareil administratif. Cela contribue également à restructurer l’espace de développement des localités après leur réorganisation. Cependant, pour atteindre l’objectif d’un appareil administratif rationalisé, performant et efficace, il faut un mécanisme permettant aux localités concernées de se connecter et de s’intégrer, non seulement en matière de transport, mais aussi en termes d’infrastructures numériques.

Pour y parvenir, M. Ngân estime qu’il est indispensable de disposer de ressources, notamment financières. "Je propose que l’Assemblée nationale, lors de l’examen du projet de loi sur le budget de l’État, envisage de laisser aux localités 100% des recettes foncières pendant cinq ans. Ce qui les aidera à disposer de ressources pour investir dans les infrastructures de transport et numériques", a-t-il suggéré.

Photo : VNA/CVN

Concernant la levée des blocages institutionnels, il a indiqué qu’il serait nécessaire d’intensifier les efforts en cours dans les temps à venir, en insistant notamment sur la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux localités, afin qu’elles gagnent en autonomie.

Pour sa part, la députée Nguyên Thi Thu Nguyêt de la province de Dak Lak (Hauts plateaux du Centre) assure qu'il est nécessaire d'avoir une politique de soutien pour les cadres dans l'exécution de leurs nouvelles missions. Selon elle, la réforme salariale des employés au niveau provincial devrait être mise en œuvre rapidement.

"Lors de la réorganisation, la responsabilité des secrétaires des organisations du Partis et des présidents au niveau communal est très importante, il faut assurer le régime salarial des cadres et des fonctionnaires dans ce nouveau contexte", a partagé la députée Nguyêt.

Alors que le Vietnam accélère également ses réformes économiques et prépare son XIVe Congrès national du Parti, cette réorganisation administrative constitue une décision historique, destinée à bâtir un État plus agile, tourné vers l’innovation et le service public.

Hoàng Phuong/CVN