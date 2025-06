Réorganisation des collectivités locales à deux niveaux : le PM appelle à l'unité et à l'action commune

Le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a déclaré ce 14 juin que la réorganisation des collectivités locales à deux niveaux constituait une " révolution " qui exigerait détermination, unité et coordination.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence nationale de formation sur l'organisation et le fonctionnement des entités du Parti, de l'administration, du Front de la Patrie et des organismes politiques au niveau communal, organisée par l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le Premier ministre a souligné dans un discours que ce processus de transition pourrait rencontrer des défis. Il a donc exhorté les organismes et unités à faire preuve de persévérance, d'audace et de flexibilité dans la mise en œuvre de ces changements.

Selon lui, cette révolution créera non seulement un nouvel espace et un dynamisme pour le développement, mais transformera également la structure de l'appareil politique. L'objectif est de passer d'un modèle réactif à un modèle proactif, axé sur la résolution des problèmes des citoyens et des entreprises.

Le Premier ministre a insisté sur la mission primordiale d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil gouvernemental au service des intérêts de la population.

Il a également souligné que le gouvernement central doit se concentrer sur la gestion de l'État, le renforcement des institutions, les stratégies et la supervision. Parallèlement, la décentralisation et la délégation de pouvoirs aux collectivités locales doivent s'accompagner d'une répartition appropriée des ressources et d'un renforcement des capacités de mise en œuvre.

Le Premier ministre a rappelé que le gouvernement a déjà initié cette décentralisation par une série de décrets visant à réduire la bureaucratie et à garantir une gestion efficace. Il a ensuite appelé les autorités locales à promouvoir l'esprit d'initiative, la créativité, la flexibilité et la proximité avec la population.

Pham Minh Chinh a ajouté que les organisations du Parti doivent définir des politiques et les adapter avec souplesse pour résoudre les nouveaux problèmes qui se présentent. Les comités et autorités du Parti doivent également rester constamment à l'écoute de la population afin d'améliorer leur leadership, leur orientation et leur gestion.

Le Premier ministre a par ailleurs exhorté les médias à intensifier la propagande sur cette réforme au sein de l'appareil gouvernemental, afin que la population en comprenne les enjeux et y adhère pleinement.

Il a mis en avant le fait que l'engagement à mener à bien ces tâches doit être lié à des résultats concrets, des réalisations tangibles, et une attention particulière portée au temps, à l'intelligence et à la prise de décision rapide.

Le Premier ministre s'est dit confiant qu'avec un nouvel élan et des ressources solides, les collectivités locales aux deux niveaux fonctionneront efficacement, au bénéfice de la population.

VNA/CVN