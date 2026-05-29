La "clé" qui ouvre la voie au Net Zéro du Vietnam

Le chemin vers la neutralité carbone du Vietnam ne découlera pas uniquement des politiques publiques, c’est l’innovation qui en ouvrira les portes.

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Photo : BTC/CVN

À l’occasion de la visite officielle au Vietnam de Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne chargée de la Recherche, des Start-up et de l’Innovation, la Délégation de l’Union européenne (UE) au Vietnam, le ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que l’Institut mondial pour la croissance verte (GGGI) ont conjointement organisé la "Journée des Start-up pour l’efficacité énergétique UE - Vietnam" le 26 mai à Hanoï.

L’événement a également marqué la clôture du projet Accélération des Start-up innovantes pour l’efficacité énergétique (AIS4EE), financé par l’Union européenne.

L’événement s’est tenu dans un contexte particulièrement porteur : le Vietnam et l’UE entrent dans une nouvelle phase de coopération, après l’élévation de leurs relations bilatérales au niveau de Partenariat stratégique global en janvier 2026. Ce cadre renforcé pose les jalons d’une coopération plus ambitieuse dans les domaines du commerce et de l’investissement, de la transition verte et numérique, des sciences et technologies, de l’énergie et du développement durable.

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Dans le contexte actuel, l’efficacité énergétique s’affirme comme la solution à la fois la plus concrète et la plus fondamentale sur la voie de la neutralité carbone du Vietnam. Pour l’économie, ce secteur ne se limite pas à l’optimisation des coûts et à la gestion de la demande énergétique : il renforce également la compétitivité industrielle et contribue directement aux objectifs climatiques du pays.

Dans les faits, l’efficacité énergétique constitue un terrain fertile où technologies de pointe, esprit entrepreneurial et flux d’investissement peuvent converger pour répondre à des enjeux concrets, en ciblant les trois secteurs prioritaires du programme national VNEEP3 : l’industrie, le bâtiment et les transports.

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Composante centrale d’AIS4EE, le programme d’accélération dédié à l’efficacité énergétique, le premier du genre au Vietnam, a produit des résultats remarquables. Il a offert un accompagnement technique et un mentorat ciblés aux équipes étudiantes et aux entreprises en démarrage. Les start-up participantes ont été dotées de compétences transversales pour améliorer leur maturité à l’investissement et ont bénéficié de mises en relation directes avec des écosystèmes d’investissement nationaux et régionaux.

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La preuve la plus éloquente de l’intérêt du marché : à l’issue du programme, quatre startups d’excellence ont levé avec succès plus de 2,5 millions d’euros de capital. Ce chiffre confirme le fort pouvoir d’attraction des solutions énergétiques vertes, capables de générer à la fois de la valeur commerciale et un impact climatique positif.

La Journée des Start-up a mis à l’honneur les solutions soutenues par AIS4EE, gestion de l’énergie, efficacité de la climatisation, optimisation des centrales frigorifiques, monitoring numérique et performance énergétique industrielle. L’événement a également salué les synergies émergentes entre start-up, notamment le partenariat entre VEEP et VOXCool, en vue de développer et de déployer conjointement des solutions d’efficacité énergétique sur le marché.

Photo : BTC/CVN

Au-delà du soutien aux entreprises en démarrage, le projet a également accordé une attention particulière à l’ensemble de l’écosystème, à travers des activités de conseil en politiques publiques, de formation de formateurs dans les universités à travers tout le Vietnam, et la constitution d’une base de ressources pédagogiques pérennes.

À l’horizon, les opportunités offertes aux solutions énergétiques vertes au Vietnam s’annoncent immenses, portées par des modèles de partenariat public-privé. Le défi majeur demeure cependant celui du temps et de la vitesse de déploiement. La prochaine étape pour les start-up vietnamiennes ne s’arrête pas au marché intérieur : comme l’espèrent leurs partenaires de développement, ces solutions innovantes doivent être connectées aux flux de capitaux internationaux pour rayonner vers la région ASEAN, l’Europe, et au-delà.

À propos - SETP & AIS4EE L'Union européenne et le gouvernement du Vietnam œuvrent conjointement à la promotion d'une transition énergétique durable. Le Programme de transition énergétique durable UE-Vietnam (SETP), signé le 31 décembre 2021, réaffirme la coopération étroite et l'engagement de long terme de l'UE en faveur de la transition vers une énergie propre et de l'objectif national de neutralité carbone d'ici 2050. Doté d'une subvention de 142 millions d'euros de l'UE, le SETP est mis en œuvre de 2022 à 2027. Il prend la suite du Programme de soutien aux politiques du secteur énergétique UE-Viêt Nam, une subvention de 108 millions d'euros déployée entre 2018 et 2021. Dans le cadre du SETP, le projet AIS4EE, cofinancé et mis en œuvre par le GGGI, vise à accroître les investissements dans des solutions commerciales innovantes pour l'efficacité énergétique dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et des transports, à travers le renforcement de l'écosystème entrepreneurial, l'amélioration du cadre réglementaire et la promotion du partage de connaissances.

Hông Anh/CVN