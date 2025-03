MobiFone : un nouveau tournant avec son transfert au ministère de la Police

Selon Nguyên Hoàng Anh, président de la CMSC, la Commission avait repris la gestion du capital de l'État chez MobiFone en novembre 2018, succédant au ministère de l'Information et de la Communication. À ce moment-là, MobiFone était confrontée à d’importants défis, exacerbés par la pandémie de COVID-19. Cependant, grâce à ses efforts et au soutien du Parti, du gouvernement, des agences concernées et de la CMSC, l’entreprise a su surmonter ces difficultés, maintenir des opérations efficaces et fournir des services rapides à ses clients, contribuant ainsi au développement économique du pays et à l’expansion des infrastructures numériques.

Photo : ST/CVN

MobiFone se transforme progressivement en une entreprise de technologie numérique proposant divers services de haute qualité, consolidant sa position parmi les trois principaux opérateurs de télécommunications du Vietnam, a-t-il ajouté.

Le transfert de la gestion du capital de l'État de la CMSC au ministère de la Sécurité publique marque un tournant significatif pour MobiFone. Cette décision souligne l'engagement du gouvernement à renforcer l'efficacité de la gestion des entreprises publiques, à garantir la sécurité de l'information et à exploiter pleinement leur potentiel dans le contexte actuel.

Afin d'améliorer les performances de MobiFone, le vice-ministre de la Police, Nguyên Ngoc Lâm, a exhorté l’entreprise à renforcer sa détermination politique et à collaborer rapidement avec les départements concernés pour stabiliser son organisation. Il a souligné l'importance de clarifier les responsabilités du personnel afin d’assurer le bon fonctionnement et d'achever rapidement la mise en conformité des règlements financiers et de la charte de l’entreprise avec la législation en vigueur.

Le vice-ministre a également insisté sur l’innovation, la créativité et l’application de technologies modernes et intelligentes pour moderniser les infrastructures et développer des services de qualité, en plaçant les clients au cœur du développement de l’entreprise.

MobiFone a été fondée en 1993 sous le nom de Vietnam Mobile Telecom Services Company (VMS). En décembre 2014, elle a été restructurée sous l’appellation MobiFone Telecommunications Corporation, sous la tutelle du ministère de l'Information et de la Communication.

Selon un rapport de la CMSC publié en décembre 2024, MobiFone a enregistré un bénéfice avant impôts estimé à plus de 2.000 milliards de dôngs (environ 78,23 millions de dollars), dépassant son objectif annuel de 20,6%. Le secteur des services numériques de l’entreprise a affiché une croissance significative pour plusieurs produits et services, notamment MobiFone Meet (1.050%), Cloud (312 %), mobiAgri (49%) et MobiFone Invoice (58%).

VNA/CVN