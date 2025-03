Vietjet: la première liaison aérienne entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande

Le 26 février, à Hanoï, Vietjet a marqué une étape historique en annonçant le lancement de la toute première liaison aérienne directe entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, reliant Hô Chi Minh-Ville à Auckland, cœur économique, touristique et culturel du pays.

L'événement s'est déroulé en présence du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et de son homologue néo-zélandais Christopher Luxon, ainsi que de représentants des dirigeants et des entreprises des deux pays.

Une étape importante dans les relations bilatérales

Cette nouvelle liaison marque une étape clé dans les relations entre les deux nations, alors qu'elles viennent d’élever officiellement leur partenariat au rang de partenariat stratégique global et se préparent à célébrer le 50ᵉ anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.

Le vol Hô Chi Minh-Ville – Auckland devrait être inauguré en septembre 2025, avec une fréquence de quatre allers-retours par semaine. Il sera opéré par une flotte moderne et contribuera à dynamiser le commerce, le tourisme et les échanges culturels entre les deux pays.

Lors de la cérémonie d’annonce, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a salué cette initiative et souligné que l’ouverture de cette ligne par Vietjet renforcerait la connectivité aérienne et rapprocherait les populations des deux nations. Il a également mis en avant les opportunités accrues de coopération, non seulement dans le tourisme, mais aussi dans le commerce et l’éducation.

À l’occasion du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, Vietjet facilite plus que jamais l’accès à la Nouvelle-Zélande pour les Vietnamiens. Ce nouvel itinéraire propose une option de voyage économique, réduisant le temps de trajet entre Hô Chi Minh-Ville et Auckland. Les passagers bénéficieront d’une expérience de vol confortable avec différentes classes de billets (Business, SkyBoss, Deluxe, Eco) et d’un service culinaire varié, mettant à l’honneur les identités vietnamienne et internationale, le tout assuré par un équipage professionnel et attentionné.

Auckland est la ville la plus attractive et la plus agréable à vivre de Nouvelle-Zélande, grâce à son atmosphère paisible, son air pur, sa vie animée et son long littoral pittoresque. Depuis cette ville, les visiteurs peuvent facilement explorer d’autres sites majestueux de la Nouvelle-Zélande, qui ont servi de décors à de nombreux films de renommée mondiale.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville est le principal centre économique, touristique et culturel du Vietnam, réputé pour son dynamisme, sa riche identité culturelle et sa gastronomie attrayante.

L'établissement d'une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Auckland représente un catalyseur majeur pour dynamiser et approfondir les échanges commerciaux, les investissements, le tourisme ainsi que la coopération éducative et culturelle entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, marquant un tournant dans leurs relations bilatérales. Cette initiative stratégique s'inscrit dans le cadre de l'expansion ambitieuse du réseau de Vietjet, qui consolide sa présence sur la scène internationale en desservant déjà un large éventail de destinations clés en Australie, en Indonésie, en Thaïlande, à Singapour, en Malaisie, au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Inde, au Kazakhstan...

Texte et photos: Tân Dat/CVN