Miss Monde 2026 offre 12.000 sésames pour sa grande finale et ses danses du monde

Le concours Miss Monde 2026 offre 12.000 billets gratuits aux résidents et aux visiteurs pour deux événements majeurs : "Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World", le 2 septembre, et la grande finale, le 5 septembre, à Nha Trang.

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Photo : BTC/CVN

Les organisateurs de Miss Monde 2026 ont annoncé avoir commencé la distribution de billets gratuits le 27 août à 14 heures, sur deux sites à Nha Trang, la distribution se poursuivra jusqu’à épuisement des stocks.

Les deux points de distribution des billets sont le bureau d’assistance aux touristes, situé en face du 52, rue Trân Phu, et le second bureau du Service de la culture, des sports et du tourisme de Khanh Hoa, au 6, rue Mê Linh, à Nha Trang.

Les résidents et les visiteurs doivent présenter une carte d’identité, l’application VNeID ou toute autre pièce d’identité afin de garantir un contrôle adéquat du nombre de billets délivrés à chaque personne.

Les détenteurs de billets recevront un bracelet pour accéder à la Fan Zone désignée et assister aux événements.

Le programme de distribution de billets gratuits offre aux habitants et aux touristes l’occasion d’assister en personne à l’événement Miss Monde 2026, plutôt que de suivre la compétition uniquement à la télévision ou sur des plateformes en ligne.

Le spectacle "Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World" est prévu pour la soirée du 2 septembre, jour de la Fête nationale du Vietnam. Quant à la grande finale de Miss Monde 2026, elle se tiendra le 5 septembre sur la place "2 Avril", à Nha Trang.

Ces deux événements figurent parmi les principales activités publiques du concours à Khanh Hoà ; ils offrent au public l’occasion de voir les candidates et de s’imprégner de l’ambiance entourant ce concours international.

Selon le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, 111 candidates venues de pays et territoires du monde entier participent à la phase finale de Miss Monde 2026.

C’est la première fois que le Vietnam accueille ce concours de beauté international, la province de Khanh Hoà ayant été choisie pour la phase finale.

Avant d’arriver à Khanh Hoà, les candidates avaient déjà participé à diverses activités culturelles et touristiques à Quang Ninh et Hai Phong, dans le cadre de leur parcours pour Miss Monde 2026 au Vietnam.

VNA/CVN