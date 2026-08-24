Les candidates de Miss Monde 2026 défilent à Nha Trang

Les 111 candidates de Miss Monde 2026 ont participé à une parade festive à Nha Trang, dans le cadre des Jeux sportifs de Khanh Hoa. Une étape marquante de leur séjour vietnamien, avant les dernières épreuves de la compétition.

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Le 21 août au soir, les candidates ont pris part à la cérémonie d’ouverture des Jeux sportifs de Khanh Hoa, organisée sur la place du 2 Avril, à Nha Trang, autour du thème "Khanh Hoa - S’élever et aller loin". Vêtues de tenues dynamiques, elles ont défilé aux côtés de quelque 5.000 athlètes, entraîneurs, arbitres, artistes, élèves, étudiants, cadres, militaires et habitants, avant de participer au relais de la flamme.

Photo : Vnexpress/CVN

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À Khanh Hoa, les candidates de Miss Monde 2026 prennent part à plusieurs épreuves préliminaires, dont le Head to Head Challenge, le Talent Audition et Dances of the World, avant la finale prévue le 5 septembre à Nha Trang.

Photo : Vnexpress/CVN

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L’édition 2026, qui se tient du 8 août au 5 septembre, se déroule dans trois provinces : Quang Ninh, Hai Phong et Khanh Hoa. Le 12 août, les 111 prétendantes avaient revêtu l’ao dai pour la cérémonie d’ouverture organisée sur une place de Ha Long. À Dô Son, elles ont notamment planté des mangroves, participé à la collecte de crabes et à la pêche, ainsi qu’à des sorties en kayak.

Créé en 1951, Miss Monde figure parmi les deux concours internationaux de beauté les plus anciens au monde, avec Miss Universe. Le concours met en avant l’esprit de solidarité mondiale en recherchant des jeunes femmes qui se distinguent par leur beauté, leur niveau d’éducation et leur engagement dans des projets communautaires porteurs de sens.

Thao Nguyên/CVN