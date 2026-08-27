"Nanbanjin", une BD hors norme entre France et Japon

C'est une BD à nulle autre pareille : le roman graphique " Nanbanjin " a été créé par deux dessinateurs, un Français et un Japonais, qui racontent chacun à leur manière la même histoire dans un album commun de 500 pages.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est un ovni !", indique l'auteur français Cyril Pedrosa, "très heureux" d'avoir réussi à mener à bout ce projet hors norme qui a nécessité sept années de travail entre France et Japon, deux pays férus de bandes dessinées.

"Nanbanjin" est publié le 4 septembre par l'éditeur Dupuis, qui se montre confiant en l'ayant tiré à 40.000 exemplaires pour un prix de 49 euros. Le livre doit également sortir au Japon d'ici la fin de l'année.

Ce roman graphique transporte le lecteur dans un village côtier du Japon au XVIe siècle, où s'échoue Fernando, un marin portugais dont le navire a été attaqué par des pirates en mer.

En partant de cette histoire, Cyril Pedrosa raconte en 240 pages le destin de cet homme "aux cheveux de feu" qui découvre un univers totalement étranger, le Japon étant alors une "terra incognita" pour les Occidentaux.

Dans l'autre moitié de l'album, le Japonais Taiyo Matsumoto, auteur reconnu de mangas, s'attache, également en 240 pages, au regard porté par les habitants, de simples pêcheurs, sur cet étranger qui trouble leur quiétude.

Les deux récits se rejoignent au milieu de l'album, qui se lit dans les deux sens de lecture, occidental et japonais.

"Dans le monde de la BD, je crois que c'est la première fois qu'il y a la même histoire racontée deux fois dans un même album, avec une lecture et une couverture différentes", affirme Cyril Pedrosa.

Le projet a été mis sur pied par cet auteur de 53 ans, dont les romans graphiques "Portugal" et "L'Âge d'or" ont été plusieurs fois récompensés.

Fasciné par le Japon, Cyril Pedrosa a sollicité Taiyo Matsumoto qui, à 58 ans, est l'un des mangakas les plus réputés avec notamment "Amer Béton" et "Ping-Pong".

Sans parler la langue de l'autre, les auteurs ont travaillé ensemble sept ans, dont cinq à imaginer l'histoire et à s'accorder sur le décor et les personnages. Avant de le dessiner l'un à Paris, l'autre à Kamakura, une ville côtière au Sud de Tokyo.

"Il y a eu quelques incompréhensions liées aux différences entre nos deux cultures, mais nous avons très bien collaboré", témoigne Cyril Pedrosa.

AFP/VNA/CVN