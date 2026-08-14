Miss Monde 2026 : les Miss internationales sous le charme de Hai Phong

Les paysages, les infrastructures touristiques et l’accueil chaleureux de la ville portuaire ont fortement impressionné les organisateurs et les candidates de Miss Monde 2026 alors qu’ils commencent à découvrir Hai Phong.

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Photo : cafef.vn/CVN

À partir du 13 août, près de 120 candidates au concours Miss Monde 2026 ont entamé une série d’activités à Hai Phong, l’une des étapes du programme de la 73e édition du concours Miss Monde au Vietnam.

Les candidates séjournent du 13 au 19 août au complexe touristique international Dragon Hill, à Dô Son ; elles y participeront à des échanges, des expériences culturelles, des visites touristiques et des épreuves, tout en découvrant le caractère unique de la ville.

L’étape de Hai Phong a débuté le 13 août par une conférence de presse de présentation des candidates à Miss Monde 2026, au cours de laquelle les écharpes ont été remises à près de 120 prétendantes à la prestigieuse couronne, marquant officiellement le début de leur parcours dans la ville dans le cadre du concours.

Une autre impression de Hai Phong

Julia Morley, présidente de l’organisation Miss Monde, a été séduite par la destination. Elle a salué les paysages et le cadre du complexe Dragon Hill, ainsi que la chaleur et l’hospitalité des habitants.

Elle a confié que ce lieu lui rappelait les stations balnéaires du Royaume-Uni où l’on se rend pour se détendre. Qualifiant Dragon Hill de complexe magnifique, elle a souligné que le concours Miss Monde offrait une occasion unique de faire découvrir cette destination à un public international. Elle a également exprimé l’impression marquante que Hai Phong a laissée sur elle et s’est réjouie de pouvoir faire connaître cette destination au monde entier.

Au cours de leur séjour d’une semaine environ, les candidates participeront à diverses activités et épreuves, notamment les catégories "Talent", "Sports", "Chef Beauty" et "Top Model".

L’un des temps forts sera la 16e édition du Vietnam Beauty Fashion Fest, prévue le 18 août à Dragon Beach, au sein de la zone touristique internationale de Dragon Hill, à Dô Son.

Les candidats découvrent la culture et la cuisine locales

Au-delà des activités liées au concours, l’étape de Hai Phong offre aux candidates l’occasion de découvrir en personne la culture, les paysages, la gastronomie et les habitants de la ville.

Photo : Comité d'organisation/CVN

Pour Madeline Miller, Miss Monde Panama 2026, qui visite le Vietnam et Hai Phong pour la première fois, la chaleur et la convivialité des habitants figurent parmi les impressions qui l’ont le plus marquée.

Elle s’est dit ravie et enthousiaste d’être au Vietnam. De son hôtel jusqu’aux rues de la ville, elle a confié à la presse avoir reçu un accueil chaleureux de la part de la population locale. Elle a également goûté à plusieurs plats vietnamiens, dont elle a salué les saveurs et la variété.

Pour Madeline Miller, Hai Phong est une ville magnifique dont le charme réside non seulement dans ses paysages, mais aussi dans la chaleur de ses habitants.

Les expériences partagées par les organisateurs et les candidates mettent en lumière une dimension plus large de l’aventure Miss Monde à Hai Phong. Parallèlement au concours, l’événement offre aux participantes internationales l’occasion de découvrir par elles-mêmes une destination vietnamienne.

Après la province de Quang Ninh, la ville de Hai Phong constitue la prochaine étape du parcours de Miss Monde 2026 au Vietnam, associant ce concours de beauté international à la promotion des destinations, de la culture et du tourisme locaux.

VNA/CVN