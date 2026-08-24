Les Miss internationales découvrent la nature, la culture et les traditions de Khanh Hoà

Après avoir visité Quang Ninh et Hai Phong, dans le Nord, les 111 candidates à Miss Monde 2026 ont poursuivi leur périple à Khanh Hoà, dernière étape de leur séjour au Vietnam avant la grande finale prévue le 5 septembre.

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Photo : BTC/CVN

Elles ont été réparties en groupes pour découvrir les sites culturels, les métiers artisanaux traditionnels, les produits agricoles et les attractions naturelles de la province. Plutôt que de se contenter de visiter des lieux touristiques, elles ont rencontré des artisans, s’y sont essayés à la confection d’objets artisanaux, ont exploré les traditions locales et ont découvert les produits de la région.

Du patrimoine cham aux artisanats traditionnels

Vêtu de l’ao dài (tunique traditionnelle vietnamienne), un groupe a visité les tours Cham de Po Nagar, site emblématique de l’architecture cham dans la province de Khanh Hoà, pour y découvrir les traditions culturelles et spirituelles de cette communauté.

Un autre groupe s’est rendu au village de poterie de Bàu Truc où les artisans ont fait la démonstration des techniques traditionnelles avant que les participantes ne s’essaient eux-mêmes au façonnage de l’argile, s’imprégnant ainsi directement de cet artisanat ancestral du peuple cham.

Au village de tissage de brocarts de My Nghiêp, les candidates ont découvert l’histoire du tissage cham et la symbolique culturelle des motifs textiles traditionnels, tout en échangeant avec les artisans locaux pour mieux comprendre cet art et la communauté qui le perpétue depuis des générations.

Les participantes ont également visité Hon Chông, l’un des sites côtiers les plus célèbres de Nha Trang, ainsi que le musée de Khanh Hoà, où elles ont pu découvrir les paysages, l’histoire, la culture et la population de la province.

Au vignoble de Thai An, elles se sont initiées à la viticulture, ont cueilli du raisin et dégusté des produits locaux, avant de conclure leur périple à Hang Rai, dans le parc national de Nui Chua ; elles y ont admiré les paysages côtiers et réalisé des photos et des vidéos destinées à promouvoir la destination à l’international.

Voyage immersif et récit du Vietnam

Photo : Vnexpress/CVN

L’itinéraire dans la province de Khanh Hoà a également permis aux candidates de devenir des ambassadrices informelles des lieux qu’elles ont visités.

En rencontrant la population locale, en s’essayant à l’artisanat et à la gastronomie traditionnels et en découvrant les paysages par elles-mêmes, les candidates ont vécu des expériences personnelles qu’elles pourront ensuite partager avec le public et les communautés de leurs pays d’origine.

Cette approche a apporté une dimension supplémentaire à l’expérience Miss Monde au Vietnam. Le pays est ainsi présenté non seulement à travers des images promotionnelles préparées à l’avance, mais aussi à travers le vécu et le regard des candidates elles-mêmes.

Le 21 août au soir, les candidates ont pris part à la cérémonie d’ouverture des Jeux sportifs de Khanh Hoà, organisée sur la place du 2 avril, à Nha Trang, autour du thème "Khanh Hoà - S’élever et aller loin". Vêtues de tenues dynamiques, elles ont défilé aux côtés de quelque 5.000 athlètes, entraîneurs, arbitres, artistes, élèves, étudiants, cadres, militaires et habitants, avant de participer au relais de la flamme.

Parallèlement aux activités touristiques et culturelles, les candidates ont participé à la première manche du "Head-to-Head Challenge", une épreuve destinée à évaluer leurs compétences en communication, leur aisance à l’oral et leur capacité à exprimer leurs opinions.

D’autres activités sont prévues à Khanh Hoà, notamment le concours de talents, les entretiens individuels, le présentation de danses du monde et le programme "La beauté au service d’une cause" (Beauty With a Purpose), en amont de la grande finale programmée pour le 5 septembre.

VNA/CVN