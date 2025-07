Le PM exhorte les administrations locales à deux niveaux à adopter un service proactif

Lors de la réunion, le Premier ministre a constaté que le modèle d(administration locale à deux niveaux dans le Delta du Mékong a été fondamentalement bien mis en œuvre, affichant des progrès constants, une amélioration progressive et une stabilité opérationnelle croissante.

Il a demandé aux agences de faire un meilleur travail de connexion des bases de données, augmenter la propagande, promouvoir le rôle des bénévoles pour aider certaines personnes inconnues de faire des démarches administratives en ligne…

Le même jour, à l'occasion du 78e anniversaire de la Journée des invalides et des héros morts pour la Patrie (27 juillet), le Premier ministre Pham Minh Chinh est venu offrir de l'encens pour commémorer et rendre hommage au Président Hô Chi Minh et aux héros et martyrs au cimetière des martyrs de la ville de Cân Tho.

VNA/CVN