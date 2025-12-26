Vietnam et Russie renforcent leur coopération médiatique

L’ambassadeur Dang Minh Khôi a souligné l’importance de la coordination de l’information avec les partenaires étrangers, dans un contexte où le Vietnam se préparait à son événement politique le plus important de l’année : le XIV e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, lors d'une séance de travail, le 25 décembre, avec le directeur général et les principaux responsables du groupe de médias international de Russie, Rossiya Segodnya (Russie).

>> Vietnam - Russie : 75 ans de partage des connaissances et de partenariat

>> Vietnam - Russie : un séminaire à Moscou sur les nouveaux leviers de croissance

Photo : VNA/CVN

Des représentants de quatre organes de presse vietnamiens disposant de bureaux permanents en Russie ont également pris part à cette séance de travail.

Évoquant les avancées marquantes des relations bilatérales en 2025, notamment à la suite de la visite réussie du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, en Russie, l’ambassadeur a estimé que les relations Vietnam - Russie sont entrées dans une nouvelle phase de développement dynamique et diversifiée. Il a relevé les perspectives de croissance accrue des échanges économiques, dans un contexte de reprise du projet nucléaire civil vietnamien, ainsi que le développement de la coopération dans les domaines de la formation des ressources humaines et du tourisme.

L’ambassadeur a par ailleurs rappelé qu’en Russie étaient présents les bureaux permanents des quatre principaux médias nationaux vietnamiens : l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), la Radio la Voix du Vietnam (VOV), la Télévision vietnamienne (VTV) et le quotidien Nhân Dân, soulignant le rôle stratégique de ces organes dans la diffusion d’informations officielles et fiables.

Il a notamment mis en avant le fait que la directrice générale de la VNA, Vu Viêt Trang, a été, en juin 2025, la première journaliste internationale à poser une question au président russe Vladimir Poutine lors d’une rencontre entre le chef de l’État russe et les dirigeants des principales agences de presse mondiales. Selon l’ambassadeur, cet événement illustre l’importance d’une information précise et crédible entre la Russie et le Vietnam, en particulier dans le contexte géopolitique actuel.

Il a toutefois estimé que la couverture médiatique du Vietnam en Russie restait en deçà de la profondeur de l’estime accordée par la partie russe, appelant à un renforcement de la coopération avec les médias russes officiels.

Pour sa part, Dmitry Kiselev, directeur général de Rossiya Segodnya, a indiqué que le public vietnamien représentait une part significative de l'audience globale de Rossiya Segodnya et de la radio Sputnik, avec plus de 52 millions de consultations en 2025.

Il a rappelé que le groupe avait déjà conclu des accords de coopération avec la VNA et la VOV, jugeant ces mécanismes efficaces et susceptibles d’être élargis tant sur le plan sectoriel que géographique.

Il a également évoqué les programmes de formation professionnelle destinés aux jeunes journalistes de la VNA, organisés chaque année par le groupe russe, et proposé d’élargir cette coopération à des échanges réguliers de correspondants.

Il a par ailleurs exprimé l’intérêt du groupe pour la coproduction de contenus médiatiques communs et pour l’établissement de canaux d’interview prioritaires, voire exclusifs, à l’occasion des visites de dirigeants vietnamiens de haut niveau en Russie.

Au cours de la rencontre, l’ambassadeur Dang Minh Khôi a informé la partie russe que le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu du 19 au 25 janvier 2026, constituerait un événement politique d’envergure ouvrant une nouvelle étape du développement du pays. Il a insisté sur la nécessité d’assurer une information exacte, objective, complète et transparente autour de cet événement.

Afin de garantir l’accès à des sources officielles, l’ambassadeur a indiqué que la VNA serait la source principale d’information sur le Congrès du Parti et que ses contenus seraient mis à disposition des partenaires russes par l’intermédiaire de son bureau permanent en Russie. Les représentations diplomatiques vietnamiennes se tiennent également prêtes à accompagner Rossiya Segodnya dans ses activités d’information.

Les deux parties ont enfin échangé sur plusieurs initiatives concrètes visant à renforcer une coopération médiatique plus substantielle et plus efficace.

VNA/CVN