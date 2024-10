Le Vietnam montre sa responsabilité et son engagement au Sommet des BRICS+

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a terminé avec succès son voyage d’affaires pour participer au sommet des BRICS+ 2024, les 23 et 24 octobre à Kazan, sur le thème "Les BRICS et le Sud global : construire ensemble un monde meilleur", à l’invitation du président russe Vladimir Poutine.

Il s’agit d’une activité importante pour déployer efficacement la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multéralisation et de diversification des relations extérieures du Vietnam, étant un ami, un partenaire fiable et un membre responsable de la communauté internationale, a souligné Bùi Thanh Son, vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères.

Cette visite démontre la responsabilité du Vietnam dans les efforts communs mondiaux. En plus de participer de manière proactive et de contribuer activement à l’ASEAN, aux Nations unies, à l’APEC, au G7, au G20... et à d’autres mécanismes multilatéraux, à travers le sommet des BRICS+, le Vietnam a clairement fait preuve d’un esprit positif, proactif et responsable envers la communauté internationale, a-t-il indiqué.

Selon le chef de la diplomatie vietnamienne, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l’approche centrée sur les personnes, globale et inclusive, les principes fondamentaux des relations internationales, la promotion du multilatéralisme et de la solidarité internationale pour promouvoir la paix, la stabilité, la transformation des défis en opportunités et en moteurs de développement.

Fort d’une profonde compréhension de la nouvelle ère - l’ère de connexion et d’intégration profondes, de la technologie intelligente et de l’innovation, ainsi que des défis sans précédent auxquels l’humanité est confrontée, le dirigeant vietnamien a appelé les BRICS à promouvoir "cinq connexions stratégiques" en termes de ressources, d’infrastructures stratégiques tant matérielles qu’immatérielles, de chaînes d’approvisionnement mondiales, des échanges entre les peuples et de réforme des mécanismes de gouvernance mondiale. Le Vietnam est prêt à coopérer avec les BRICS et la communauté internationale pour réaliser le noble objectif de construire un monde meilleur, a-t-il déclaré.

Le voyage d’affaires du Premier ministre affirme la position du Vietnam sur la scène internationale. Le discours du Premier ministre au sommet a transmis des messages forts sur un Vietnam courageux, autonome, confiant, autonome et fier, en pleine ascension socio-économique, ainsi que sa position et sa réflexion stratégique dans la résolution des problèmes mondiaux.

Lors de sa participation au sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu près de 30 rencontres bilatérales avec les dirigeants des pays membres des BRICS et des invités, notamment le président russe Vladimir Poutine et le vice-Premier ministre Alexander Novak.

Le Vietnam et la Russie ont réaffirmé les relations amicales traditionnelles de longue date, cultivées par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, qui constituent une base importante pour leur partenariat stratégique bilatéral au profit des deux peuples et en contribuant à la paix, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont discuté de l’orientation du développement des relations bilatérales dans divers domaines, dont le renforcement de la confiance politique, l’adoption du plan de coopération Vietnam - Russie jusqu’en 2030, l’optimisation des avantages de l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA) comprenant la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l’Arménie et le Kirghizstan, et le renforcement de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation, de la transformation verte, de la transformation numérique, de l’éducation et de la formation, de la culture et du tourisme…

Les deux parties ont affirmé continuer de se coordonner étroitement et de se soutenir mutuellement lors des forums internationaux et régionaux ; soutenir un système de relations internationales équitable, fondé sur le droit international et la Charte des Nations unies, la résolution pacifique des différends et la non-ingérence dans les affaires intérieures de chacun.

Lors des rencontres du Premier ministre Pham Minh Chinh avec les dirigeants des pays et des organisations internationales, ils ont hautement apprécié les réalisations de développement du Vietnam et sa position croissante sur la scène internationale ; affirmé leur volonté de renforcer davantage les relations globales avec le Vietnam.

Les résultats de la participation au sommet et des activités bilatérales du dirigeant vietnamien à cette occasion ont affirmé une fois de plus la politique étrangère du XIIIe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, contribuant à consolider une situation de politique étrangère favorable, à renforcer la position du pays et à mobiliser le maximum de ressources internationales au service du développement, a conclu le ministre Bùi Thanh Son.

