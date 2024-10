Envoie de trois autres soldats de la paix vietnamiens au Soudan du Sud et à Abyei

Le ministère de la Défense a organisé une cérémonie le 7 octobre à Hanoï pour présenter les décisions du président de l'État et du ministre de la Défense à trois officiers qui assumeront leurs fonctions à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS) et à la Force intérimaire de sécurité des Nations unies pour Abyei (FISNUA).

>> Quatre officiers supplémentaires au service des opérations de maintien de la paix

>> Une femme militaire vietnamienne en mission à la MINUSS à l’honneur

>> Une mission du ministère de la Police se rend auprès des élèves sud-soudanais

Photo : VNA/CVN

Ils comprennent le lieutenant-colonel Vu Thi Kim Oanh et le lieutenant-colonel Nguyên Van Thu, qui serviront respectivement comme quartier-maître et comme officier supérieur d'état-major pour la formation à la FISNUA. Pendant ce temps, le capitaine Chu Tuân Linh agira comme observateur militaire à la MINUSS.

Les trois remplaceront les officiers vietnamiens occupant ces postes dans les missions.

Le général de division Pham Manh Thang, directeur du département des opérations de maintien de la paix du Vietnam, a déclaré que les trois officiers avaient suivi une formation méthodologique et répondaient aux exigences de l'ONU et du ministère de la Défense. Parmi eux, Oanh a travaillé comme observateur militaire à la MINUSS et Thu comme officier d'état-major pour la logistique à la FISNUA.

Le vice-ministre de la Défense, le général de corps d'armée Hoang Xuan Chien, qui est également chef du comité directeur du ministère de la Défense pour la participation aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, a félicité les officiers, soulignant que les expériences qu'ils ont acquises ces derniers temps sont importantes pour l'accomplissement de leurs tâches dans les missions.

Au nom des officiers, Vu Thi Kim Oanh a promis qu'ils resteraient solidaires, coopéreraient activement avec leurs collègues et resteraient déterminés à accomplir de manière excellente les tâches assignées par l'ONU, la Commission militaire centrale et les dirigeants du ministère de la Défense.

Ils contribueront également à populariser l’image du peuple vietnamien hospitalier, humaniste et pacifique, ainsi que les bonnes vertus des "soldats de l’Oncle Hô", auprès des amis internationaux, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN