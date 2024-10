Le PM Pham Minh Chinh rencontre président vénézuélien Nicolas Maduro

>> Vietnam - Venezuela : les activités entre les Partis approfondissent les relations traditionnelles

>> Vietnam - Venezuela : Promouvoir la coopération dans les affaires ethniques

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé son espoir que les liens économiques, commerciaux et d'investissement bilatéraux se développeront plus intensément, dans l’intérêt des peuples des deux pays.

Il a salué les récentes réalisations socio-économiques du Venezuela et s'est dit confiant que le gouvernement et le peuple vénézuéliens surmonteront les défis actuels, obtenant de nouveaux succès, pour la paix, la stabilité et le développement du pays, et le bonheur de ses citoyens.

De son côté, le président Nicolas Maduro a félicité le Vietnam pour ses remarquables réalisations socio-économiques au cours de la dernière décennie et a suggéré au pays de partager son expérience de développement.

Il a déclaré que le Venezuela attache de l'importance à la solidarité et à l'amitié de longue date avec le Vietnam, et souhaite renforcer la collaboration dans tous les domaines pour une croissance mutuelle. Il a également suggéré une coopération plus poussée entre le Parti socialiste unifié du Venezuela et le Parti communiste du Vietnam.

Les deux dirigeants ont noté avec plaisir l'évolution positive de leurs relations bilatérales et ont affirmé leur détermination à renforcer davantage la coopération, la rendant plus intense, plus efficace et plus complète.

Ils ont convenu de convoquer la prochaine session du Comité intergouvernemental pour promouvoir la coopération économique, commerciale et d'investissement. En outre, ils se sont engagés à mettre en œuvre efficacement les accords existants, notamment dans les domaines de l'agriculture, du pétrole et du gaz et des télécommunications, tout en explorant les possibilités de collaboration dans des domaines nouveaux et prometteurs.

Les dirigeants ont également convenu de renforcer les échanges culturels et l'engagement des jeunes entre les deux pays et d'organiser des activités significatives pour célébrer le 35e anniversaire des relations diplomatiques (1989-2024).

Concernant les questions régionales et internationales, notamment la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol, ainsi que la question de la Mer Orientale, ils ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux.

À cette occasion, le président Nicolas Maduro a demandé au Premier ministre Pham Minh Chinh de transmettre son invitation au président Luong Cuong et à d'autres hauts dirigeants vietnamiens à se rendre prochainement au Venezuela.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également transmis l'invitation du président Luong Cuong au président Nicolas Maduro d’effectuer une visite au Vietnam.

VNA/CVN