Le PM Pham Minh Chinh rencontre le ministre malaisien de l’Économie Rafizi Ramli

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé au ministre de transmettre ses salutations à son homologue malaisien Anwar Ibrahim et a souligné les accords qu'ils ont conclus à l'occasion des 44e et 45e sommets de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également salué l'évolution positive des relations bilatérales dans divers domaines.

Il a félicité la Malaisie pour son accession à la présidence de l'ASEAN en 2025 et a affirmé l'engagement du Vietnam à contribuer au succès de l'ASEAN 2025.

De son côté, le ministre Rafizi Ramli a exprimé son admiration pour la forte croissance économique du Vietnam au cours de la dernière décennie.

Il a souligné qu'il était temps pour les deux pays de renforcer leur coopération, notamment dans de nouveaux domaines tels que la transition énergétique, la fabrication de produits électroniques et la participation aux chaînes de production et d'approvisionnement.

Le ministre a également évoqué l'expansion des investissements malaisiens dans les industries de haute technologie et à forte valeur ajoutée, et a proposé au Vietnam de partager son expérience dans les industries créatives.

Les deux parties ont échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la Mer Orientale, et ont convenu de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

VNA/CVN