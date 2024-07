Mise en lumière de l’histoire de l’écriture romanisée du vietnamien

Après une série de bandes dessinées sur l’histoire du chu quôc ngu publiée par la Maison d’édition Kim Dông en 2023, Pham Thi Kiêu Ly continue de publier cette année, en coordination avec la compagnie Omega Plus Book, un livre aux contenus colossaux titré Lich su chu quôc ngu, 1615-1919 (Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien, 1615-1919), dans le désir de diffuser largement ses connaissances dans ce domaine.

Six chapitres et 432 pages

Il s’agit d’un ouvrage développé à partir de sa thèse de doctorat La grammatisation du vietnamien (1615-1919) : histoire des grammaires et de l’écriture romanisée du vietnamien, soutenue en 2018 à l’université Sorbonne Nouvelle (France) et récompensée par le Prix de thèse du GIS Asie 2020 du Groupement d’intérêt scientifique Études asiatiques (GIS Asie). Ensuite, l’auteure a complété sa thèse pour la publier en France en 2022 sous le titre Histoire de l’écriture romanisée du vietnamien (1615-1919). Paris : Les Indes Savantes.

Lich su chu quôc ngu, 1615-1919, sorti à l’occasion du 400e anniversaire de l’arrivée des missionnaires Alexandre de Rhodes et Maiorica au Vietnam, comprend six chapitres pour un total de 432 pages, abordant les questions de la transcription de la langue de Dàng Trong (Cochinchine) et de la langue de Dàng Ngoài (Tonkin) en latin ; du système vocalique dans le Dictionarium de Rhodes (1651) et de la standardisation orthographique ; de l’écriture romanisée du vietnamien à l’époque de la Société des missions étrangères de Paris (1658-1858) et de l’écriture romanisée du vietnamien à l’époque coloniale.

Pour rassembler le matériel nécessaire à une étude sérieuse du chu quôc ngu, elle a effectué un long voyage à la recherche de documents dans les archives anciennes en Europe et au Vietnam dans l’espoir de rendre une thèse de doctorat la plus complète possible. Elle a ainsi suivi les traces des générations précédentes de chercheurs, se dotant de connaissances sur le latin, le portugais et la littérature européenne ancienne afin de pouvoir accéder, collecter et analyser des textes d’archives écrits en latin, en portugais et en italien.

“Je suis passée par la plupart des émotions rencontrées par un étudiant qui devient ensuite chercheur professionnel : la joie de trouver les documents voulus, l’anxiété et les insomnies à l’étape du choix de direction des travaux. Mais ce que je retiens, ce sont les années heureuses que j’ai vécues à me plonger dans ce sujet qui me passionne, les amitiés liées à la Sorbonne et les belles expériences vécues au gré de mes séjours de recherche de documents dans des centres d’archives à Rome au Vatican, à Lisbonne au Portugal, à Madrid et à Avila en Espagne”, confie-t-elle.

Dates et détails importants

On peut dire que ce livre de Kiêu Ly est l’ouvrage de recherche le plus complet à ce jour sur l’histoire du chu quôc ngu, couvrant une période de plus de 300 ans, de 1615 - époque où les missionnaires jésuites sont venus prêcher à Dàng Trong jusqu’à 1919, dernière année du concours de doctorat à la capitale (Thi Hôi), organisé à Huê.

Son ouvrage constitue une grande contribution à la recherche linguistique. Elle y place par exemple la création du chu quôc ngu dans le contexte général de la linguistique missionnaire mondiale au lieu de simplement le relier au processus de romanisation des caractères japonais et chinois comme les travaux précédents. En outre, l’auteure y apporte des précisions sur la première période de création du chu quôc ngu grâce à la collecte et à l’analyse d’un grand nombre de documents manuscrits.

Elle détaille également des dates importantes comme le premier mot latin apparaissant dans un document en 1617, ou encore la première réunion des missionnaires sur le chu quôc ngu, à Macao (Chine) en 1630. Elle souligne également le rôle des séminaristes vietnamiens dans l’élaboration du dictionnaire vietnamien-romain en 1772-1773.

Photo : CTV/CVN

En plus de résumer l’histoire du chu quôc ngu sur une période longue, Pham Thi Kiêu Ly a inclus également à son ouvrage des informations contextuelles importantes telles que le travail missionnaire et la politique vietnamienne de l’époque féodale jusqu’à celle du colonialisme.

Avec une écriture narrative historique intégrant l’analyse linguistique, le livre aidera chaque Vietnamien à mieux comprendre l’origine de l’écriture qu’il utilise quotidiennement.

Pour l’occasion, l’auteure et Omega Plus Book ont également publié 100 câu hoi về lich su chu quôc ngu (100 questions sur l’histoire du chu quôc ngu) sous forme de questions-réponses. L’auteur tente de se mettre à la place des lecteurs, des Vietnamiens en général, de se poser des questions autour de l’histoire de cette écriture : les circonstances de sa naissance, le processus de sa formation et de son développement, ainsi que l’identité des personnes y ayant contribué. Les lecteurs pourront également trouver dans cet ouvrage des explications sur la logique orthographique du chu quôc ngu, ainsi que sur les grands changements auxquels il correspond du point de vue de la vie sociale, culturelle et éducative au Vietnam.

Pham Thi Kiêu Ly est maître de conférences à l’École des sciences interdisciplinaires et des arts de l’Université nationale de Hanoï et membre de l’Institut de recherche de l’histoire des théories linguistiques du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) en France. Son principal domaine de recherche est l’histoire du chu quôc ngu, l’histoire du système latin dans les langues des ethnies du Vietnam, le risque de disparition du patrimoine linguistique des ethnies, ou encore la linguistique missionnaire en Asie.

HÀ CHI - LINH THAO/CVN