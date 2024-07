L'ancien champ de production de sel de Sa Huynh découvert à Quang Ngai

Le responsable a ajouté que cette découverte constituerait un ajout important aux dossiers visant à demander la reconnaissance par l'UNESCO du site archéologique de la civilisation Sa Huynh.

Le champ a une superficie d'environ 10 ha dans le hameau de Co, commune Long Thành 2, quartier Phô Thanh, canton Duc Phô, à 800 m de l'ancienne résidence du peuple Sa Huynh et à 500 m de son lieu de sépulture. L’ancien peuple Sa Huynh utilisait des fondations plates et dures et de l’eau de mer pour fabriquer son sel pour la vie quotidienne.

Aujourd’hui, il existe encore un petit nombre de ménages autochtones qui pratiquent encore la méthode traditionnelle de fabrication du sel de leurs ancêtres.

Les chercheurs continuent de collecter des échantillons d’artefacts en utilisant des analyses en laboratoire pour trouver la date exacte de la profession.

Selon Doàn Ngoc Khôi, la découverte est d'une grande importance et constitue une base importante pour comparer les champs de production de sel des habitants préhistoriques de Sa Huynh et ceux de l'Asie du Sud-Est et de l'Asie.

