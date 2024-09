D'anciens dirigeants de Bac Ninh inculpés dans l'affaire de corruption de l'AIC

Le Parquet populaire suprême a émis le 13 septembre un acte d'accusation contre Nguyên Nhân Chiên, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh, Nguyên Tu Quynh, ancien président du Comité populaire de Bac Ninh, et 11 autres accusés, pour corruption, acceptation de pots-de-vin, abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles et violations des procédures d'appel d'offres.

Nguyên Nhân Chiên et Nguyên Tu Quynh sont accusés d'avoir accepté des pots-de-vin, tout comme Nguyên Hanh Chung, ancien vice-président du Conseil populaire de Bac Ninh, et Trân Van Tuynh, ancien directeur du Comité provincial de gestion des projets de construction médicale.

Nguyên Tiên Nhuong, ancien vice-président du Comité populaire provincial, est accusé d'abus de pouvoir dans l'exercice de ses fonctions officielles. Sept autres personnes sont inculpées de violations graves des règles d'appel d'offres.

Nguyên Thi Thanh Nhàn, présidente et directrice générale de la société par actions Advanced International (AIC), est accusée de "corruption" mais est actuellement en fuite et jugée par contumace pour des violations des règles d'appel d'offres connexes avec une peine cumulée de 30 ans de prison.

Selon l'acte d'accusation, Nguyên Nhân Chiên a été président du Comité populaire de Bac Ninh de 2011 à 2015 et secrétaire du Comité provincial du Parti de 2015 à 2020. À la mi-2013, avant l'exécution de six lots d'achat d'équipements médicaux dans la province du Nord, Nguyên Hanh Chung, Trân Van Tuynh et le Pdg de Sông Hông JSC La Tuân Hùng ont contacté Nguyên Nhân Chiên pour demander un financement supplémentaire par emprunt gouvernemental pour des projets en cours, dont six dans des hôpitaux généraux de district. Au même moment, Nguyên Thi Thanh Nhàn a également pris contact avec Nguyên Nhân Chiên.

Les responsables de Bac Ninh ont convenu que Sông Hông s'occuperait de trois colis dans les hôpitaux des districts de Yên Phong, Tiên Du et Quê Vo, tandis que l'AIC en gérerait trois dans les districts de Gia Binh, Thuân Thành et Luong Tài.

L'enquête a conclu que les accusés avaient violé les règles d'appel d'offres, entraînant une perte totale de 48 milliards de dôngs (1,96 million d'USD) pour le budget de l'État. Les dirigeants de Sông Hông ont soudoyé Trân Van Tuynh à hauteur de 6 milliards de dôngs, dont Trân Van Tuynh a distribué un milliard de dôngs chacun à Nguyên Nhân Chiên et Nguyên Hanh Quynh, et ont offert à Nguyên Tiên Nhuong des cadeaux d'un montant total de 300 millions de dôngs.

Nguyên Thi Thanh Nhàn a également soudoyé les dirigeants susmentionnés, Nguyên Nhân Chiên recevant des cadeaux d'un montant total de 13 milliards de dôngs de 2014 jusqu'à sa retraite en 2020. De même, Nguyên Hanh Quynh a reçu 8,1 milliards de dôngs de pots-de-vin de Nguyên Thi Thanh Nhàn et de Sông Hông JSC pendant son mandat de vice-président puis de président du Comité populaire provincial.

Nguyên Nhân Chiên et Nguyên Hanh Quynh ont tous deux restitué l'intégralité de l'argent qu'ils avaient reçu pour limiter les dégâts. Nguyên Thi Thanh Nhàn et Nguyên Hông Son, ancien directeur général adjoint de l'AIC, sont actuellement en fuite et sont activement recherchés par le ministère de la Police.

VNA/CVN