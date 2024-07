Vietnam - Chine

Mise en chantier d'une cuisine pour l'école primaire de Kim Dông à Lang Son

>> Les écoles augmentent les heures de sport pour lutter contre l'obésité

>> Les écoles de HCM-Ville s'adaptent face à la chaleur : ajustement des horaires

>> Promouvoir la coopération commerciale Vietnam - Chine

>> La coopération Vietnam - Chine pour développer les infrastructures de transport

>> Vietnam - Chine : les échanges commerciaux atteindraient 200 milliards d'USD en 2024

Photo : VNA/CVN

Financé par une aide non remboursable de l'ambassade de Chine au Vietnam, le projet est évalué à 200.000 yuans (27.551 USD), couvrant les dépenses liées à la construction de la cuisine et aux équipements et ustensiles associés. Pendant ce temps, près d'un tiers de la somme sera utilisé pour améliorer les repas du déjeuner des étudiants pendant un an.

Cet ouvrage fait partie du projet intitulé "Construire des cuisines d'internat et soutenir la nutrition scolaire", financé par l'ambassade de Chine au Vietnam à titre d'aide non remboursable.

S'exprimant lors de la cérémonie, le ministre conseiller de l'ambassade de Chine, Mao Wei Cheng, a déclaré que l'ambassade soutenait constamment le développement de l'éducation au Vietnam en général et dans la province de Lang Son en particulier, dans l'espoir d'aider les étudiants locaux à étudier et à vivre dans un meilleur environnement.

Les deux pays s'efforcent de construire une communauté d'avenir partagé, a noté le diplomate, exprimant le souhait que les jeunes étudient dur et contribuent à la coopération et à l'amitié bilatérales.

Trân Sy Pha, chef de la section du travail social et de la gestion des catastrophes du Comité central de la Croix-Rouge du Vietnam, a déclaré que prendre soin des élèves à tous les niveaux, en particulier des élèves du préscolaire et du primaire, était une priorité absolue du Parti et de l'État.

Le projet fait partie des activités du programme de "Nutrition pour les enfants pauvres et handicapés" pour la période 2022-2027 lancé par la Croix-Rouge du Centre du Vietnam. Le programme a été mis en œuvre dans 27 provinces et villes dans le but de mobiliser un soutien pour 250 cuisines en semi-internat et internat.

VNA/CVN