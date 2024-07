Ouverture de l'École vietnamienne sur les neutrinos 2024 à Quy Nhon

La 8 e École vietnamienne sur les neutrinos (VSON) 2024 a débuté le 16 juillet dans la ville de Quy Nhon, province de Binh Dinh (Centre), par le Centre international pour la science et l'éducation interdisciplinaires (ICISE - International Centre for Interdisciplinary Science and Education).

Photo : ICISE/CVN

L'événement voit la participation de 32 scientifiques et chercheurs dans le domaine de la physique des neutrinos du Japon, de Chine, d'Inde, d'Italie, du Royaume-Uni et du Vietnam.

L'événement de 16 à 26 juillet fournira aux participants des informations sur la physique et la physique des neutrinos, les principes fondamentaux et les techniques modernes de détection de ces particules, les projets actuels et futurs sur les neutrinos, ainsi que les avancées scientifiques rendues possibles grâce à ces expériences.

De plus, les participants acquerront des compétences spécifiques telles que la simulation des interactions des neutrinos, la catégorisation de ces interactions grâce à l'imagerie du détecteur Super-Kamiokande (une expérience qui a directement contribué au prix Nobel de physique 2015) et l'exploitation d'un système de base de mesure des rayons cosmiques conçu par le Groupe de recherche en physique des Neutrinos à l'ICISE.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le professeur Trân Thanh Vân, président de l'Association "Rencontres du Vietnam" et de l'ICISE, a souligné l'importance croissante de la physique des neutrinos dans le paysage mondial de la recherche fondamentale en physique des particules.

Organisée pour la première fois en 2017 avec le soutien d'éminents physiciens des neutrinos du Japon, l'école a acquis une réputation d'excellence, attirant des participants d'Europe, des États-Unis, du Japon, d'Inde et d'Asie du Sud-Est.

L'École vietnamienne de physique des neutrinos offre à ses étudiants des informations précieuses et engageantes sur cette branche essentielle de la physique contemporaine et offre une expérience éducative transformatrice qui favorise la croissance personnelle et académique.

Le même jour, la 30e École vietnamienne de physique (VSOP30) a été inaugurée à l'ICISE avec la participation de 34 scientifiques et chercheurs de 13 pays et territoires.

L'événement rassemble de nombreux chercheurs du monde entier. Il vise à connecter et guider les étudiants passionnés de physique. L'école propose une série de conférences sur la physique fondamentale des particules et la matière noire théorique et expérimentale.

En particulier, les participants auront l'occasion de s'engager dans des sujets de recherche actuels poursuivis par les conférenciers. Les cours s'appuient sur les connaissances fondamentales du premier cycle aux niveaux avancés.

Le VSOP 30 devrait se terminer le 26 juillet.

VNA/CVN