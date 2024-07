Améliorer le professionnalisme et l'efficacité du travail d'information pour l'étranger

Le Comité de pilotage du travail d'information pour l'étranger a tenu une conférence mercredi 17 juillet pour passer en revue les activités du premier semestre et définir les tâches des six derniers mois.

>> Pour améliorer l'efficacité du travail d'information pour l’étranger

>> Accroître la qualité du service d'information pour l’étranger

Photo : VNA/CVN

Présidant la conférence, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation, a salué les réalisations enregistrées en ce domaine, notamment depuis que le Politburo a publié la conclusion N° 57-KL/TW sur l'amélioration continue de la qualité et de l'efficacité du travail d'information pour l'étranger dans le nouveau contexte.

Nguyên Trong Nghia, qui est également président du Comité de pilotage du travail d'information pour l'étranger, a déclaré qu'au cours du dernier semestre et au-delà, il était nécessaire d'intensifier davantage le travail d'information pour l'étranger pour promouvoir les politiques nationales et les efforts visant à renforcer les partenariats avec les grands pays et partenaires clés, l'importance des visites et les perspectives de relations de coopération. La mission doit être accomplie en utilisant un large éventail de formes de communication.

Selon lui, il est crucial de saisir l'opinion publique pour guider de manière proactive les efforts de communication et de lutter contre les idées fausses et hostiles afin de favoriser le consensus social et d'obtenir le soutien international.

Les flux d'informations sur les valeurs nationales, les valeurs culturelles vietnamiennes et les réalisations socio-économiques devrait être renforcé, a-t-il noté.

Nguyên Trong Nghia a également appelé à améliorer la qualité du travail de conseil et de coordination entre les agences membres du comité de pilotage, ainsi qu'entre le comité et les agences de représentation et les bureaux de presse vietnamiens à l'étranger.

Il a déclaré qu'il était nécessaire d'améliorer la recherche, les prévisions et la capacité de réagir rapidement aux changements stratégiques dans l'environnement international et régional, garantissant une position proactive et avantageuse sur le front médiatique national et international.

En outre, il faut redoubler d'efforts pour élever le prestige du Prix national de l'information pour l'étranger, a ajouté Nguyên Trong Nghia.

VNA/CVN