Hô Chi Minh-Ville réduit les frais de scolarité et ajuste les recettes des services éducatifs

Le Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville a approuvé, le 16 juillet, les résolutions importantes concernant l'éducation scolaire dans la ville pour l'année scolaire 2024-2025 et les années suivantes. Ces résolutions visent à réduire les frais de scolarité pour les familles et à améliorer la gestion des recettes des services éducatifs dans les écoles publiques.

Les frais de scolarité pour les écoles publiques préscolaires et primaires ont été réduits d'environ 100.000 à 240.000 dôngs par mois par élève, selon le niveau d'études. Cette réduction s'aligne sur les niveaux de revenus de l'année scolaire 2021-2022. Les enfants d'âge préscolaire de 5 ans seront exonérés de frais de scolarité à partir de l'année scolaire 2024-2025. Les collégiens seront exonérés de frais de scolarité à partir de l'année scolaire 2025-2026.

Ajustement des recettes des services éducatifs

La liste des recettes des services destinés à soutenir les activités éducatives dans les écoles publiques a été réduite de 26 à 9 postes. Certaines recettes ont été ajustées pour se conformer aux réglementations en vigueur, et de nouvelles recettes ont été ajoutées, telles que les frais de location des climatiseurs. Des niveaux de recettes maximum ont été définis, bien que les écoles publiques aient la possibilité de convenir avec les parents d'un niveau de frais spécifique inférieur à ces niveaux maximum. Les écoles publiques doivent établir des estimations de recettes et de dépenses en fonction de la réalité et des besoins des élèves.

Ces résolutions visent à alléger la charge financière des familles pour l'éducation de leurs enfants, à garantir une éducation équitable et accessible à tous les élèves, à améliorer la gestion financière des écoles publiques, ainsi qu'à promouvoir la transparence et la responsabilité au sein de ces établissements.

