Promouvoir la coopération commerciale Vietnam - Chine

La Chine reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam et son deuxième marché d’exportation. Au contraire, le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN et le 5 e partenaire commercial de la Chine dans le monde.

>> Examen du projet pilote de postes-frontières intelligents à Lang Son

>> Le PM Pham Minh Chinh participera à la 15e Conférence annuelle des pionniers du WEF en Chine

>> Transmettre un message fort sur un Vietnam dynamique et innovant

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh part pour la Chine

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques des douanes vietnamiennes, la valeur d'import-export entre le Vietnam et la Chine atteindra 171,9 milliards d'USD en 2023, en baisse de 2,6% par rapport à 2022, dont les exportations vers la Chine ont atteint 61,2 milliards d'USD, soit une augmentation de 5,6% et les importations en provenance de Chine de 110,6 milliards d'USD, en baisse de 6,6%. Le déficit commercial s'est établi à 49,4 milliards d'USD, en baisse de 18,4%.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires des importations et des exportations du Vietnam avec la Chine a atteint 77,5 milliards d'USD, soit une augmentation de 25,4% en glissement annuel. Parmi eux, les exportations du Vietnam vers la Chine ont atteint 22,6 milliards d'USD, en hausse de 9,9% par rapport à la même période de 2023 et les importations du Vietnam en provenance de Chine de 19,3 milliards d'USD, en hausse de 33,2% par rapport à la même période en 2023. Le déficit commercial du Vietnam avec la Chine s'élève à 32,3 milliards d'USD, en hausse de 56,3% en glissement annuel.

Le Vietnam exporte vers la Chine des produits tels que des téléphones portables, des composants, des équipements électroniques, du caoutchouc, des produits agricoles, des produits aquatiques... et importe du marché chinois des produits tels que des machines, des équipements et des matières premières pour la production dans l'industrie du vêtement, des chaussures en cuir, du fer, de l'acier, les matériaux de construction...

Récemment, le Vietnam et la Chine ont conclu de nombreux accords de coopération bilatéraux, ainsi que des accords multilatéraux tels que : l'Accord de libre-échange ASEAN - Chine (ACFTA), l'Accord de partenariat économique global (RCEP). Dans la période à venir, la Chine encourage la participation à l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP)...

Dans le même temps, les exportations agricoles du Vietnam vers la Chine sont en constante expansion et la Chine est devenue l'un des marchés les plus importants des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam. En particulier, les produits agricoles vietnamiens créent une position sur le marché chinois.

Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en décembre 2023, le Vietnam exportait 16 produits végétaux vers la Chine, notamment : bananes, durian, mangoustan, gelée noire, son de riz, riz, patates douces, pastèque, fruit du dragon, mangue, jacquier, longane, litchi, ramboutan, piment, fruit de la passion.

En particulier, dans le domaine de l'élevage, après cinq ans de négociations, les premiers lots de produits vietnamiens en nids d'oiseaux ont été officiellement exportés vers le marché chinois. Cet événement marque l'ouverture d'une opportunité d'entrer sur le marché de milliards de personnes pour l'un des produits de grande valeur de l'industrie de l'élevage vietnamienne.

Récemment, le gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres ministères et branches ont effectué des négociations sur l'ouverture du marché chinois aux produits vietnamiens. En 2023, le Premier ministre vietnamien a effectué deux voyages d'affaires en Chine et a proposé à chaque fois que le gouvernement chinois ouvre la porte aux produits agricoles vietnamiens avec 4 groupes de durian, de piment, de pastèque et d'herbes médicinales surgelés. Le ministère de l’Industrie et du Commerce a notamment mis en œuvre de nombreuses solutions pour renforcer la promotion commerciale sur ce marché.

Photo : VNA/CVN

Appréciant l'environnement d'investissement au Vietnam, de nombreuses entreprises chinoises ont choisi le Vietnam pour leur production et leurs affaires. Selon Gu Chao Qing, président de l'Association des entreprises chinoises au Vietnam, l’Association compte plus de 4.000 membres, opérant dans toutes les villes et provinces du Vietnam. Actuellement, les entreprises chinoises qui investissent au Vietnam se concentrent sur un certain nombre de localités telles que Bac Ninh, Thai Nguyên, Nam Dinh...

Projets chinois

L'un des projets que les investisseurs chinois viennent d'investir au Vietnam est le Centre de commerce international électronique Trung Viêt Trung, ce projet vient d'inaugurer officiellement la phase 1 dans la ville de Bac Ninh (province de Bac Ninh) sur une superficie de 8.000 m². Il est prévu que la phase 2 du projet ait une superficie jusqu'à 100.000 m², également située dans la province de Bac Ninh.

Liang Yang Hong, directeur général du Centre de commerce international de l'électronique Trung Viêt Trung, a déclaré que ce sera un lieu d'exposition et de présentation de composants et d'accessoires dans les domaines industriels et électroniques des entreprises chinoises opérant au Vietnam et produisant par les entreprises chinoises. Ainsi, actuellement, 35 % des entreprises chinoises possédant des usines au Vietnam exposent leurs produits dans ce centre.

Les clients ciblés par le Centre sont des entreprises vietnamiennes, des sociétés et des investisseurs étrangers en opération au Vietnam, qui ont besoin de pièces et d'accessoires pour répondre à leurs activités de production au Vietnam.

Selon Nông Duc Lai, conseiller commercial de l'ambassade du Vietnam en Chine, après 15 ans, la valeur du commerce bilatéral entre les deux pays a été multipliée par plus de 8, les investissements chinois au Vietnam ont augmenté de près de 10 niveaux, alors que le potentiel de coopération entre les deux côtés est encore très grand. En particulier, la coopération économique et commerciale présente un très haut niveau de complémentarité mutuelle et un grand potentiel. Les deux parties accélèrent l'ouverture des marchés pour de nombreux types de produits agricoles, sylvicoles, aquatiques et de fruits vietnamiens.

En revanche, le Vietnam envisage également rapidement d’ouvrir son marché aux produits agricoles et alimentaires chinois. Dans le même temps, promouvoir la signature du Protocole pour les produits agricoles ayant des activités commerciales traditionnelles et coordonner la création de conditions favorables à la quarantaine, au dédouanement des marchandises et résoudre les problèmes liés aux mécanismes et aux politiques visant à promouvoir le commerce entre les deux parties.

Lors de la rencontre entre le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, et le ministre chinois du Commerce, Wang Wentao, ils ont affirmé que de bonnes relations économiques et commerciales avaient été démontrées en maintenant la frontière ouverte et en facilitant le commerce et les investissements entre les deux parties, notamment pour les produits agricoles et aquatiques. Grâce à cela, le chiffre d'affaires commercial entre les deux parties a connu des améliorations positives dans le contexte général du commerce mondial encore confronté à de nombreuses difficultés.

Les deux ministres ont également convenu d'évaluer que la coopération économique et commerciale constitue un point positif dans la relation globale de "partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam - Chine".

Sur la base du rôle et de l'importance de la coopération économique et commerciale Vietnam - Chine, les deux ministres ont discuté d'un certain nombre de questions qui doivent être résolues et des domaines clés qui doivent renforcer la coopération dans les temps à venir et des orientations futures importantes pour promouvoir la coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Chine afin de se développer dans une direction stable, équilibrée et durable.

VNA/CVN