La Radio et Télévision de Hanoï lance une application pour engager son public

La Radio et Télévision de Hanoï a récemment lancé son application de contenu multimédia Hanoï On, permettant aux utilisateurs de participer activement à la création de contenu, devenant ainsi une partie intégrante de l’écosystème numérique.

Plus précisément, les utilisateurs peuvent apporter leur propre contenu aux chaînes du réseau de diffusion officiel de la capitale et interagir au sein des programmes de télévision, tout en utilisant des fonctionnalités d’éducation, de paiement et de commerce électronique en ligne, des vues de caméras de circulation, des mises à jour sur les embouteillages routiers et des services urbains intégrés progressivement mis en place.

En outre, Hanoï On propose des dizaines de milliers de programmes musicaux, des milliers de livres audio et une vaste bibliothèque de séries télévisées et de films à succès, en particulier une collection de classiques du cinéma vietnamien et mondial couvrant un siècle.

S’exprimant lors de l’événement de lancement de l’application, le 10 juillet, Hoàng Phuong, directeur du centre de contenu numérique de la Radio et Télévision de Hanoï, a déclaré que Hanoï On sert non seulement de plate-forme de distribution de contenu, mais aussi d’application interactive qui connecte les utilisateurs à travers divers médias et comportements.

L’application vise à satisfaire la demande du public en matière d’accès à des informations, des événements, des histoires et des programmes divertissants se déroulant dans la capitale et à travers le pays.

Nguyên Kim Khiêm, directeur général et rédacteur en chef de la Radio et Télévision de Hanoï, a espéré que Hanoï On relie non seulement la production, la coordination et la distribution du contenu de la station, mais également la liaison avec partenaires et le public au sein d’une chaîne d’approvisionnement de contenu numérique moderne.

Hanoï On réaffirme l’engagement et la détermination de la Radio et Télévision de Hanoï vers l’objectif de former un complexe de communication multimédia moderne pour la ville, a-t-il déclaré.

