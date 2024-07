L'ambassade du Vietnam vérifie les informations sur des Vietnamiens décédés dans un hôtel à Bangkok

Un journaliste de l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) en Thaïlande a cité le 16 juillet des sources locales disant qu’avaient été retrouvées mortes dans un hôtel à Bangkok six personnes, dont des citoyens vietnamiens.

Selon les informations initiales, la Police de la région de Lumpini à Bangkok a été informée de l'affaire susmentionnée à l'hôtel Grand Hyatt Erawan dans l'arrondissement de Pathum Wan à 17h30 le même jour. Après son arrivée sur place, la Police a trouvé trois hommes et trois femmes morts dans une chambre au 5e étage de l'hôtel, sans aucun signe de lutte. Leurs bagages ont été retrouvés près de la porte d'entrée.

L'agence d'enquête a déterminé que les victimes décédées étaient deux Vietnamiens de nationalité américaine et quatre autres de nationalité vietnamienne. Selon les traces trouvées sur les lieux, six victimes pourraient être mortes d'un empoisonnement, mais on ne sait pas si elles ont été empoisonnées ou se sont suicidées.

La Police est en train d'examiner des enregistrements vidéo et d'interroger des témoins pour recueillir davantage d'informations.

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin s'est rendu sur les lieux de l'incident.

S'adressant au journaliste de la VNA, l'ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung, a déclaré que les responsables de l'ambassade travaillaient avec les autorités locales pour vérifier cette affaire et effectuer le travail de protection des citoyens nécessaire.

