Préparation aux crues éclair, glissements de terrain et inondations urbaines

Photo : VNA/CVN

Les localités touchées par la dépression et ses impacts doivent être prudentes face aux crues soudaines et aux glissements de terrain afin de minimiser leur impact sur la vie des populations et sur la production, a déclaré le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Nguyên Hoàng Hiêp. Il a présidé la réunion du ministère de l'Agriculture et du Développement rural sur la dépression tropicale et la réponse aux fortes pluies à Hanoï le 15 juillet.

"La dépression tropicale pourrait s'affaiblir, mais les zones côtières devraient être en alerte en cas de fortes pluies et d'orages", a déclaré le vice-ministre.

Il a également demandé à la Direction des ressources en eau d'examiner tous les réservoirs d'irrigation et d'ordonner aux localités de drainer l'eau en temps opportun en cas d'inondation.

Abordant les futurs scénarios de catastrophes naturelles, il a souligné la nécessité pour les ministères, les secteurs et les localités de surveiller de près les prévisions et les alertes du Centre national de prévision hydrométéorologique ainsi que la situation réelle au niveau local afin d'être proactifs en réponse.

Suite au grave glissement de terrain survenu le 13 juillet dans la province montagneuse de Hà Giang (Nord), les agences compétentes devraient enquêter et augmenter les avis contre les voyages nocturnes, en particulier pendant la saison des pluies, a déclaré le vice-ministre.

"Si des conditions telles que la circulation, les remblais et les catastrophes naturelles sont jugées dangereuses, les autorités devraient imposer des interdictions aux personnes et aux véhicules dans les zones dangereuses, en particulier la nuit", a-t-il ajouté.

En outre, il a exhorté les localités à intensifier les inspections et à préparer des plans d'urgence pour assurer la sécurité des réservoirs et des zones en aval, en particulier les petites centrales hydroélectriques et les réservoirs d'irrigation vulnérables.

Il a également recommandé de stationner des forces pour opérer et gérer les situations à mesure qu'elles se présentent.

Hoàng Phuc Lâm, directeur adjoint du Centre national de prévision hydrométéorologique, a indiqué que la dépression tropicale se déplace vers l'ouest-nord-ouest à une vitesse d'environ 10 km/h, avec des vitesses de vent atteignant le niveau six (39-49 km/h) et rafales jusqu'au niveau 8.

Risque de crues soudaines et de glissements de terrain

Vers 7h00 le 16 juillet, la dépression tropicale devrait se déplacer vers l'ouest-nord-ouest à environ 15 km/h et s'affaiblir progressivement pour devenir une zone de basse pression.

En raison de la dépression tropicale, la partie nord-ouest du centre de la Mer Orientale et la partie sud-ouest du nord de la Mer Orientale ainsi que les zones au large des provinces de Quang Binh à Quang Ngai connaîtront de fortes averses et de forts orages, avec des vents atteignant le niveau 6 et des rafales jusqu'au niveau 8, provoquant une mer agitée.

Les zones offshore allant des provinces de Binh Dinh à Cà Mau, au sud de la Mer Orientale, connaîtront des vents forts atteignant le niveau 6 et des rafales jusqu'au niveau 8-9.

Le golfe du Tonkin connaîtra des vents forts de niveau 5, atteignant parfois le niveau 6, provoquant une mer agitée.

Jusqu'au 17 juillet, en raison de l'influence de la dépression tropicale, le delta du fleuve Rouge et les zones côtières du nord, les hauts plateaux du Centre et les régions du Sud connaîtront des précipitations allant de 50 à 100 mm, voire plus de 200 mm dans certains endroits.

La région du centre-nord recevra entre 70 et 150 mm de précipitations, tandis qu'il existe un risque de crues soudaines et de glissements de terrain dans les régions montagneuses du Nord, du Centre-Nord et du Sud des Hauts plateaux du Centre.

Le 15 juillet à 6h00, le commandement des gardes-frontières a indiqué avoir suivi et guidé 40.146 bateaux pour éviter la dépression tropicale.

La province centrale de Thua Thiên Huê a interdit toute activité en mer depuis le 14 juillet après-midi.

