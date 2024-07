Création d'un Fonds national pour l'élimination des logements temporaires

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 16 juillet une décision sur la création d'un Fonds national visant à unir leurs efforts pour éliminer les logements temporaires et délabrés pour les ménages pauvres et presque pauvres.

>> Cao Bang se prépare pour le symposium du réseau des géoparcs

>> Le président Tô Lâm visite le poste de garde-frontière de Soc Giang à Cao Bang

>> Le président Tô Lâm travaille avec les autorités de la province de Cao Bang

Le Fonds recevra, gérera et utilisera l'argent offert par des organisations nationales et internationales, des particuliers et d'autres sources légales pour ce travail conformément à la réglementation légale.

Photo : VNA/CVN

Géré par le ministère des Finances, le Fonds à but non lucratif a le statut d'entité juridique et est autorisé à ouvrir des comptes de transaction au Bureau commercial du Trésor public et dans les banques commerciales pour recevoir des contributions, des parrainages et un soutien financier en espèces d'organisations et de particuliers nationaux et internationaux.

Il est chargé de gérer et de coordonner ses ressources financières pour parrainer et soutenir les activités liées à la modernisation des logements temporaires et délabrés pour ceux qui n'ont pas été soutenus par le budget de l'État, conformément à la réglementation légale.

Le 13 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a lancé le mouvement d'émulation “Tout le pays se donne la main pour éliminer les logements temporaires et délabrés dans tout le pays d’ici 2025”.

Le dirigeant a souligné qu'à l'heure actuelle, plus de 315.000 ménages pauvres ou presque pauvres ont encore besoin d'aide au logement. Il s'est déclaré convaincu que la campagne, qui a pour objectif de construire ou de rénover 170.000 logements d'ici fin 2025, recevra une réponse positive et un soutien de toute la société et de tout le peuple.

VNA/CVN