Phu My 3, une destination privilégiée des investisseurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville

Fruit d’une coopération stratégique entre les gouvernements vietnamien et japonais, la zone industrielle (ZI) spécialisée de Phu My 3 poursuit sa transformation en zone industrielle écologique afin de contribuer aux objectifs de développement durable et à l’engagement du Vietnam en faveur de la neutralité carbone.

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Lancée en 2013 sur près de 1.000 hectares à l’est de Hô Chi Minh-Ville, la ZI est développée selon un modèle moderne d’écocité industrielle, intégrant infrastructures techniques, logistique et énergie au sein d’une même chaîne de valeur. Elle se concentre sur trois secteurs clés : les matières premières et produits chimiques de base, l’énergie gazière et les services logistiques.

Photo : VNA/CVN

La ZI de Phu My 3 applique un système de gestion centralisée des infrastructures, garantissant l’approvisionnement en électricité, en eau et en gaz, tout en assurant un contrôle strict du respect des normes environnementales. Outre ses infrastructures de production, le parc consacre 200 hectares à un écosystème de services comprenant une zone urbaine, des équipements sportifs et des hébergements pour les experts. Un projet de logements pour les travailleurs, couvrant 4,67 hectares et destiné à accueillir près de 10.000 personnes, est également en préparation afin de renforcer la protection sociale.

À ce jour, la ZI de Phu My 3 a attiré 51 projets provenant du Japon, d'Europe, des États-Unis et d'autres pays développés, pour un investissement total de près de 6 milliards de dollars, avec un taux d'occupation de 80 %. Les investissements devraient dépasser 7 milliards de dollars d'ici 2027.

Lors d’une visite de terrain effectuée le 5 juillet, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Duoc, a salué le modèle de développement fondé sur la symbiose industrielle ainsi que la stratégie de sélection d’investisseurs de qualité mise en œuvre par la ZI. Selon lui, cette orientation correspond à la stratégie de transformation industrielle de Hô Chi Minh-Ville et permettra d’attirer davantage d’investissements durables, alors que les grands groupes internationaux accordent une importance croissante aux chaînes d’approvisionnement à faibles émissions de carbone.

Au-delà du renforcement de la compétitivité des entreprises, ce modèle de fonctionnement écologique illustre l’évolution de l’approche du développement industriel au Vietnam, conciliant performance économique, responsabilité sociale et protection de l’environnement.

VNA/CVN