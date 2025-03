Mexique - États-Unis : négociation pour éviter les droits de douane sur l'acier et l'aluminium

Le Mexique négocie avec les États-Unis pour éviter l'imposition de droits de douane de 25% sur ses exportations d'acier et d'aluminium, lesquels devrait entrer en vigueur mercredi prochain 12 mars, a annoncé vendredi 7 mars le ministre de l'Économie, Marcelo Ebrard.

"Nous devons parvenir à un accord sur l'acier et l'aluminium", a-t-il dit lors d'un point de presse quotidien au Palais national à Mexico. Selon lui, le Mexique importe davantage d'acier et d'aluminium américains qu'il n'en exporte, ce qui rendait les droits de douane proposés injustifiés.

Le 10 février, le président américain Donald Trump a signé un décret imposant des droits de douane de 25% sur toutes les importations d'acier et d'aluminium, invoquant un déficit commercial dans ce secteur. Cependant, des responsables mexicains ont argué que les États-Unis ont enregistré en 2024 un excédent de 6,9 milliards de dollars dans ce secteur avec le Mexique.

Jeudi 6 mars, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et M. Trump se sont mis d'accord pour repousser temporairement au 2 avril l'application de droits de douane plus étendus sur les produits mexicains. Le président américain a lié ces droits de douane potentiels aux préoccupations concernant l'immigration irrégulière et le trafic de fentanyl.

M. Ebrard a fait remarquer que la suspension des droits de douane s'appliquait aux exportations mexicaines conformes à l'Accord États-Unis - Mexique - Canada, qui couvre plus de la moitié du commerce bilatéral.

Xinhua/VNA/CVN