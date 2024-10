Mexique : 24 morts et cinq blessés dans un accident de la route dans le Centre du pays

Vingt-quatre personnes ont été tuées et cinq autres blessées lors d'une collision entre un bus de passagers et un camion semi-remorque, survenue tôt samedi 27 octobre dans l'État de Zacatecas, dans le Centre du Mexique, selon les autorités locales.

Le coordinateur de la Garde nationale, Juan Manriquez, a déclaré que l'accident s'est produit lorsque la remorque s'est détachée du camion transportant du maïs, ce qui a fait basculer le bus sur le côté droit.

Rodrigo Reyes, secrétaire général du gouvernement de Zacatecas, a indiqué dans une vidéo que le bus se rendait de Tepic, dans l'État occidental de Nayarit, à Ciudad Juarez, dans l'État septentrional de Chihuahua. Il a conseillé aux voyageurs d'éviter l'autoroute qui est restée fermée après l'accident.

"Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu des êtres chers dans ce tragique accident", a-t-il annoncé, précisant que le gouverneur de Zacatecas, David Monreal, avait ordonné à la Commission nationale d'aide aux victimes de venir en aide à tous les passagers concernés.

Les accidents de la route sont l'une des principales causes de décès au Mexique. En 2023, plus de 381.000 accidents ont été signalés dans l'ensemble du pays, causant plus de 4.800 morts et 90.500 blessés, selon l'Institut national de la statistique et de la géographie du Mexique.

