Pétrole, gaz... Donald Trump lance en pleine COP30 de nouvelles concessions en mer sur une surface grande comme l'Amazonie

Aux États-Unis, Donald Trump a autorisé ce jeudi 20 novembre un plan pour autoriser le forage de pétrole et de gaz sur 500 millions d'hectares. Le projet concerne des zones dans les eaux du Golfe du Mexique, au large de la Californie et le long de la côte nord de l'Alaska.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'annonce de l'autorisation de nouvelles concessions de forage de pétrole et de gaz aux États-Unis est tombée ce jeudi 20 novembre, dans le contexte d'une COP30 à Bélem handicapée par les désaccords et ralentie par un incendie. Le président américain, qui boycotte la Conférence sur le climat, a validé un plan qui propose aux enchères l'octroi de 34 concessions pétrolières entre 2026 et 2031, rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Six ventes concernent des concessions au large des côtes californienne, 21 au large de l'Alaska, deux dans la partie orientale du golfe du Mexique, selon le média américain Politico.

Plusieurs ventes se tiendront après la fin du mandat du président américain. L'annonce devrait toutefois déclencher une confrontation politique, notamment avec le camp républicain en Floride. Ces derniers se sont opposés à l'exploitation pétrolière dans le golfe du Mexique, note le Guardian. En 2010, une marée noire noyait les côtes touristiques après l'explosion de la plateforme pétrolière Deepwater Horizon.

Le sénateur républicain de Floride Rick Scott a réagit sur X, disant s'être battu "depuis des années pour empêcher le forage au large des côtes de Floride" et avoir travaillé "en étroite collaboration avec le président Trump pendant son premier mandat afin de prolonger jusqu'en 2032 le moratoire interdisant le forage pétrolier au large des côtes de Floride".

Avec ce plan, "nous garantissons que l'industrie offshore américaine reste forte, que nos travailleurs restent employés et que notre nation reste dominante sur le plan énergétique pour les décennies à venir", a déclaré le ministre américain de l'Intérieur Doug Burgum.

Le changement est radical, par rapport au plan encore en vigueur à ce jour et finalisé sous l'administration du démocrate Joe Biden. Ce dernier ne prévoit normalement que trois ventes de concessions offshore entre 2024 et 2029, détaille Politico, "soit le nombre le plus faible depuis le lancement du programme offshore moderne en 1980".

AFP/VNA/CVN