Le Premier ministre exige la fluidité de l’administration locale à deux niveaux

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué samedi 23 août les résultats initiaux du modèle d’administration locale à deux niveaux - provincial et communal, demandant aux autorités de s’engager dans la planification et l’exploitation du nouvel espace de développement créé par la réorganisation des unités administratives.

Photo : VNA

Sous la direction du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, le Politburo et le gouvernement s’y sont engagés activement. Après deux mois de mise en œuvre, ce modèle a fonctionné assez stablement, confirmant la justesse de la politique, le consensus et la détermination de l’ensemble du système politique, a-t-il déclaré.

Le système administratif est passé de la gestion à la facilitation, au service des citoyens et des entreprises. La réforme des procédures administratives a permis de renforcer la confiance dans une administration moderne, professionnelle et axée sur les citoyens, a-t-il indiqué.

Toutefois, plusieurs difficultés et défis restent à surmonter, notamment l’organisation du personnel, les infrastructures, les finances, le budget, la numérisation des données, le transfert des actifs, le réaménagement des sièges, l’affectation des biens publics, l’arrangement des logements pour les employés publics, les problèmes liés au foncier, aux actifs, aux finances et aux paiements paiements de retraite anticipé, a-t-il admis.

Informant que le secrétaire général Tô Lâm a ordonné que toute pénurie du personnel au niveau local soit immédiatement signalée, le chef du gouvernement a demandé d’évaluer globalement les résultats accomplis, les limites et d’en trouver les résolutions des problèmes rencontrés.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement à cela, il faut examiner et évaluer les progrès de la mise en œuvre des conclusions du gouvernement et du Premier ministre ; perfectionner le système juridique, proposer des solutions pratiques, appropriées et efficaces pour consolider et faire fluidifier le modèle d’administration locale à deux niveaux, a-t-il demandé.

Selon le ministère de l’Intérieur, en deux mois, les conseils populaires et comités populaires provinciaux et communaux ont été créés, de même que 465 agences spécialisées des comités populaires des 34 provinces et villes, et 9.916 bureaux spécialisés des comités populaires de communes, de quartiers et de zones spéciales.

Les Centres des services administratifs publics sont entrés en service. Du 1er juillet au 19 août 2025, ils ont reçu un total de près de 4,4 millions de dossiers, dont 74,7% ont été soumis en ligne.

Jusqu’au 19 août 2025, plus de 94.000 fonctionnaires et employés publics ont reçu une décision de mettre fin à l’emploi, dont près de 82.000 ont pris leur retraite ou ont quitté leur emploi, et plus de 50.000 personnes ont reçu des indemnités.

VNA/CVN