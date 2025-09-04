Rationalisation de l’appareil administratif, détermination au sommet, initiative à la base

Après près de deux mois de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, la direction résolue du niveau central a permis au système de fonctionner de manière fluide, obtenant des résultats initiaux positifs. Cependant, au niveau local, des difficultés liées aux ressources humaines, aux technologies et aux infrastructures demeurent, nécessitant des solutions rapides.

Photo : VNA/CVN

Fin août, le Bureau politique et le Secrétariat ont publié la Conclusion n°186-KL/TW, saluant la responsabilité et la réactivité des comités du Parti, des organismes centraux et locaux dans le déploiement du nouveau modèle. L’organisation et le personnel sont globalement stabilisés, permettant de lever de nombreux obstacles initiaux. De nombreuses localités ont assuré la continuité des services, notamment pour les formalités administratives destinées aux citoyens et aux entreprises.

Le niveau central exige des ministères et organes compétents qu’ils participent activement à la résolution des difficultés juridiques, au perfectionnement du système législatif relatif à l’administration à deux niveaux, et à la publication rapide de nouvelles réglementations sur l’organisation, les effectifs, les critères et la classification des unités administratives et urbaines.

Parallèlement, il est demandé d’accélérer l’intégration et l’interconnexion des systèmes de gestion, de réduire les dossiers inutiles et d’exploiter au maximum les bases de données disponibles.

Les groupes de travail du gouvernement poursuivent leurs descentes sur le terrain afin de guider le fonctionnement du nouveau modèle, tout en organisant des formations pour renforcer les compétences des cadres et fonctionnaires. Le niveau central a souligné que les dirigeants des comités du Parti et des autorités locales assument une responsabilité directe et doivent rendre compte en temps opportun des difficultés rencontrées et proposer des solutions concrètes.

Selon le ministère de l’Intérieur, à ce jour, 56 organes spécialisés ont été créés dans certaines localités et 3.139 centres de services administratifs au niveau communal ont été mis en place sur l’ensemble du pays. Hanoï et Quang Ninh appliquent un modèle de centre de services administratifs à un niveau avec des antennes locales. Certaines provinces ont innové en affectant des fonctionnaires spécialisés en technologies de l’information dans ces centres.

Photo : VNA/CVN

Au 19 août, Hô Chi Minh-Ville, Hanoï et Hai Phong figuraient parmi les localités ayant transmis le plus grand nombre de dossiers sur le Portail national de la fonction publique, tandis que Cao Bang, Lai Chau et Diên Biên affichaient les volumes les plus faibles. De nombreuses localités renforcent l’application des technologies de l’information et de la transformation numérique, mais restent confrontées à un manque de personnel qualifié, à des agents encore hésitants et à une charge de travail importante nécessitant des heures supplémentaires.

Les expériences de plusieurs provinces montrent que la rationalisation de l’appareil, la fusion des unités administratives et le fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux constituent à la fois une exigence objective et une tâche exigeante. Seule une direction résolue du niveau central, combinée à l’initiative des collectivités et à l’adhésion de la population, permettra d’assurer un fonctionnement efficace de l’appareil, répondant aux besoins de développement du pays dans la nouvelle période.

VNA/CVN