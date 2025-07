Mesures pour atteindre les objectifs socio-économiques

Le Vietnam a affiché une croissance du PIB de 7,52% au premier semestre 2025, le taux le plus fort depuis 2011. Pour concrétiser l’objectif annuel de 8%, le pays renouvelle les moteurs de croissance traditionnels et en cherche de nouveaux.

>> De nombreux signaux positifs stimulent la croissance économique

>> L’OCDE loue la performance économique du Vietnam

>> Forum sur la croissance économique du Vietnam 2025

Dans un contexte mondial confronté à de nombreuses incertitudes, l’éco-nomie vietnamienne continue de se démarquer avec un PIB augmentant de 7,52% au cours des six premiers mois de l’année. Au cours du seul deuxième trimestre, le PIB a bondi de 7,96%, dépassant les attentes et étant l’un des trimestres avec la plus forte croissance depuis près de deux décennies.

Photo : VNA/CVN

Outre cette croissance, d’autres indicateurs ont également été positifs. En particulier, l’industrie manufacturière et de transformation a progressé de 10,11% au premier semestre, conformément au scénario prévu et constituant l’une des rares années à afficher une croissance à deux chiffres depuis 2011. Les exportations ont progressé de 14,17%, avec un excédent commercial estimé à 7,63 mil-liards de dollars. Le chiffre d’affaires total des ventes au détail des biens et des services a bondi de 9,3%.

Nombre record de nouvelles entreprises

Au premier semestre, le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés a dépassé 21,51 milliards de dollars, en hausse de 32,6% en glissement annuel, soit le taux le plus élevé depuis 2009. Le nombre d’entreprises nouvellement créées ou rétablies a atteint 152.700, soit 2% de plus que le nombre d’entreprises se retirant du marché. Rien qu’en juin, près de 24.400 entreprises ont été créées, un record historique.

Le ministère des Finances renforce la gestion des recettes, s’efforçant d’augmenter les recettes budgétaires de 15% par rapport aux prévisions annuelles, économisant ainsi 10% supplémentaires sur les prévisions de dépenses régulières au cours des derniers mois de l’année. Les ministères et les agences concernés surveillent de près les fluctuations des prix des biens, mettent en place rapidement des solutions appropriées pour contrôler les prix, assurer la stabilité du marché et prévenir la spéculation et la manipulation des prix.

Plusieurs institutions prévoient une croissance soutenue pour l’ensemble de l’année, bien que des révisions à la baisse aient été envisagées en raison des tensions commerciales internationales. Plusieurs facteurs clés seront essentiels pour atteindre ce scénario de croissance en 2025. Le premier réside dans la mise en œuvre efficace et coordonnée des mesures politiques. Les solutions proposées par le gouvernement et les ministères concernés doivent être appliquées avec détermination, cohérence et efficacité à tous les niveaux. Une coordination étroite entre les secteurs, ainsi qu’un partenariat solide avec le monde des affaires, seront indispensables.

En ce qui concerne l’absorption des capitaux, tant les investissements publics que les projets d’IDE de qualité doivent progresser plus rapidement. Des mesures concrètes sont nécessaires pour lever les goulots d’étranglement et accélérer la mise en œuvre des projets. Le développement des secteurs économiques clés, notamment l’agriculture et l’industrie, constituera une base solide. Le maintien de la stabilité macroéconomique et d’une inflation maîtrisée est essentiel pour renforcer la confiance des entreprises et des consommateurs, stimulant ainsi l’investissement et la consommation.

Face aux incertitudes économiques mondiales, le Vietnam doit suivre de près l’évolution de la conjoncture, anticiper les impacts potentiels et adopter des politiques opportunes et appropriées afin d’en atténuer les effets négatifs. Atteindre l’objectif de 8% en 2025 ne sera pas chose aisée. Cela exigera des efforts considérables de l’ensemble du système. Toutefois, compte tenu des atouts existants, de la dynamique, d’un leadership fort et des solutions efficaces, il existe des raisons de croire que l’objectif est atteignable et qu’il jettera les bases d’une croissance durable pour les années à venir.

Photo : VNA/CVN

Cinq réalisations majeures

Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh a souligné cinq réalisations majeures enregistrées jusqu’à présent : la gestion efficace des affaires courantes et l’intensification des efforts pour atteindre l’objectif de croissance de 8% ; l’organisation de nombreux grands forums, notamment avec les entreprises et les associations professionnelles, afin de résoudre les difficultés rencontrées ; la préparation des débats à l’Assemblée nationale ;la tenue réussie de grandes célébrations nationales ; le renforcement de la protection sociale et de la sécurité, ainsi qu’une activité diplomatique particulièrement dynamique.

Le Premier ministre a souligné la nécessité de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l’inflation et de garantir les grands équilibres économiques. La politique monétaire doit être proactive et flexible, tandis que la politique budgétaire doit rester expansionniste et bien ciblée. Il a également ordonné la mise en œuvre de mesures urgentes concernant la protection de l’environnement, la réponse au changement climatique, la prévention des catastrophes et la résolution des problèmes persistants.

Le gouvernement met l’accent sur la stabilité macroéconomique, le contrôle de l’inflation et le développement des infrastructures comme leviers essentiels pour soutenir la croissance.

Thê Linh/CVN