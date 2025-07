Révolution verte dans la filière halieutique vietnamienne

Dans le cadre de la transition écologique, la filière halieutique réoriente ses priorités vers une aquaculture durable, respectueuse des écosystèmes côtiers et de la santé publique.

Dans le cadre de la transition verte amorcée par plusieurs secteurs de l’économie nationale, l’aquaculture et la pêche ne sont pas en reste. Outre la promotion d’une exploitation durable des ressources marines, le Vietnam oriente désormais sa stratégie vers une aquaculture respectueuse de l’environnement et de la santé humaine, afin de minimiser les impacts négatifs sur les écosystèmes côtiers.

Selon une alerte publiée début juin 2025 par l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), 35,5% des stocks mondiaux de poissons marins sont actuellement surexploités, tandis que seuls 64,5% sont encore exploités de manière durable.

Cette conclusion repose sur une étude portant sur plus de 2.570 populations de poissons, menée avec la participation de 650 experts issus de 90 pays. Face à cette situation critique, de nombreux pays, dont le Vietnam, ont commencé à réorienter leur modèle, en passant progressivement de la pêche traditionnelle à une aquaculture marine industrielle en haute mer, reposant sur des pratiques à grande échelle, des systèmes de biosécurité renforcés et une traçabilité rigoureuse.

Une étude de la Banque mondiale a révélé que le Vietnam dispose de vastes zones d’eaux profondes propices au développement de la mariculture. Des baies fermées et des zones côtières aux fonds marins profonds offrent des conditions idéales pour l’élevage de poissons à haute valeur commerciale tels que le cobia, la daurade, le vivaneau rouge ou encore la langouste.

Les provinces vietnamiennes de Cà Mau et de Bà Ria-Vung Tàu (cette dernière fait aujourd'hui partie de Hô Chi Minh-Ville) développent activement une aquaculture marine durable.

Innovation aquacole : Cà Mau et Hô Chi Minh-Ville en tête

À Cà Mau, les zones côtières et insulaires sont mises à profit pour l’élevage de poissons, de coquillages et d’huîtres, avec des rendements déjà significatifs. La province continue d’explorer de nouvelles espèces adaptées à l’élevage afin de soutenir les pêcheurs et de préserver les ressources naturelles.

De son côté, Hô Chi Minh-Ville mise sur des technologies modernes, telles que les cages en HDPE et les systèmes de surveillance environnementale, pour accroître la productivité. Grâce à l’innovation et à un encadrement efficace, la ville enregistre une croissance annuelle de 11,4%, malgré une réduction des surfaces d’élevage. Ces deux localités illustrent ainsi une stratégie alliant développement économique et protection de l’environnement.

Selon Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de l’Association vietnamienne des exportateurs et des producteurs de produits aquatiques (VASEP), la transition verte de l’ensemble de la chaîne de valeur des produits halieutiques, de la production à la consommation, s’impose désormais comme une tendance mondiale incontournable. De plus en plus de pays adoptent des normes environnementales strictes visant à réduire les émissions de carbone et privilégient les produits importés respectueux de l’environnement.

Pour s'adapter à l'évolution du marché, les entreprises vietnamiennes de transformation et d'exportation de produits aquatiques doivent impérativement renforcer la transparence sur l'origine de leurs produits, se conformer à des standards environnementaux harmonisés et définir une feuille de route claire pour la transition verte de leurs chaînes de production destinées à l'exportation.

Dans ce contexte, le gouvernement vietnamien a approuvé un Plan directeur pour le développement de l'aquaculture marine à l'horizon 2030, avec une vision s'étendant jusqu'en 2045. Ce plan ambitieux fixe des objectifs précis pour 2030 : développer 300.000 ha d’élevage marin, produire 1,4 million de tonnes et atteindre un chiffre d’affaires à l’exportation compris entre 1,8 et 2 milliards de dollars. Cette stratégie mise sur une aquaculture marine industrielle qui intègre des technologies avancées, une planification rigoureuse et une gouvernance moderne.

