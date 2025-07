Hô Chi Minh-Ville

L’investissement privé donne un coup d’accélérateur aux projets de métro

Photo : VNA/CVN

Parmi les projets en cours de préparation, la ligne de métro n°2 (Bên Thành – Tham Luong), longue de plus de 11 km et estimée à 2,1 milliards de dollars, suscite le plus d’intérêt. Un consortium composé du groupe Dèo Ca et de la société Fecon (Vietnam), associés à PowerChina et Sucgi (Chine), a proposé de participer à la réalisation du projet.

Le groupe Thaco a également exprimé leur volonté d’investir dans la ligne de métro n°2, de même que le consortium comprenant notamment le groupe Dai Dung, la Compagnie générale de construction n°1, le groupe Hòa Phát. Thaco a en outre proposé de développer la ligne Thu Thiêm - Long Thành (près de 42 km), avec un investissement estimé à 3,4 milliards de dollars.

Par ailleurs, le groupe Sovico a manifesté leur intérêt pour la ligne 4, et Gamuda Land (Malaisie), une future connexion vers l’aéroport international de Long Thành.

Vingroup a, quant à lui, proposé une ligne reliant le centre-ville à Cân Gio (près de 49 km), pour un coût estimé à plus de 4 milliards de dollars, avec un début des travaux prévu en 2026.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des projets de métro, Hô Chi Minh-Ville bénéficie de la Résolution 188 de l’Assemblée nationale, qui lui permet d’appliquer des mécanismes et politiques spécifiques, incluant des procédures simplifiées et la possibilité de recourir à l’attribution directe pour les marchés de services de conseil...

La ligne n°2 devrait être la première à bénéficier de ces mécanismes spécifiques, avec un lancement des travaux prévu fin 2025.

Selon le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, l’investissement privé permet non seulement de réduire les dépenses publiques, mais aussi d’assurer un pilotage plus rigoureux et plus efficace des projets.

Avec l’ambition de porter la part modale des transports publics à 40-50%, la ville prévoit la construction de 7 lignes de métro totalisant 355 km d’ici 2035, pour un coût global estimé à plus de 40 milliards de dollars. Une seconde phase, prévue entre 2035 et 2045, porterait le réseau métropolitain de la mégapole du Sud à 510 km.

VNA/CVN