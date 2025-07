Hô Chi Minh-Ville adopte les technologies numériques pour lutter contre la pêche INN

Alors que le Vietnam intensifie ses efforts pour obtenir la levée du "carton jaune" de la Commission européenne (CE) pour la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), Hô Chi Minh-Ville progresse dans l’application des technologies numériques pour améliorer la gestion et la transparence des pêcheries.

Photo : An Dang/VNA/CVN

Dans les communes côtières de la ville, les autorités locales adoptent des applications numériques spécialisées pour gérer les navires de pêche, surveiller les données de capture et soutenir les efforts de traçabilité.

Ces outils simplifient non seulement les procédures administratives, mais aident également les pêcheurs à se conformer aux réglementations nationales et aux recommandations de la CE.

Dans la commune de Long Hai, dans l’ancienne province de Bà Ria-Vung Tàu (Hô Chi Minh-Ville actuelle), les propriétaires de bateaux sont désormais équipés d’applications permettant le suivi en temps réel de leurs bateaux et la transmission numérique des journaux de capture.

Nguyên Van Quang, propriétaire de bateau local, a raconté qu’après une perturbation liée aux conditions météorologiques qui a désactivé le dispositif de surveillance de son bateau, il a reçu des conseils pratiques des autorités locales sur l’installation et l’utilisation d’une application mobile pour rétablir la connexion et signaler l’incident par voie numérique.

Au début, j’étais perplexe, mais après m’y être habitué, j’ai trouvé cela très pratique. Où que je sois, je peux contrôler et signaler les activités de mon bateau de pêche sans avoir à me rendre au comité populaire de la commune comme auparavant, a-t-il partagé.

Des groupes Zalo ont également été créés pour connecter les propriétaires de bateaux, les capitaines et les autorités, servant de canal d’information rapide pour partager les mises à jour de la réglementation de la pêche, signaler les infractions et offrir une assistance en cas d’urgence en mer.

Ces groupes incluent désormais des représentants du sous-service des pêches de la ville, des forces de défense des frontières et de la police locale, renforçant ainsi la coordination et la transparence.

Les pêcheurs utilisent également des outils avancés tels que les journaux de pêche électroniques et les applications de signalement des infractions. Malgré les difficultés initiales rencontrées par les pêcheurs plus âgés ou moins familiarisés avec les technologies, les autorités locales ont dispensé une formation complète et progressive.

"Grâce aux conseils enthousiastes des responsables communaux et du personnel du port de pêche, la plupart des pêcheurs maîtrisent désormais le système. Tout est beaucoup plus simple, plus pratique et plus rapide. Maintenant, nous pouvons signaler les activités de notre bateau depuis chez nous ou n’importe où via une application téléphonique", explique Lê Minh Nhât, pêcheur dans la commune de Phuoc Hai.

Selon le Service de l’agriculture et du développement rural de Hô Chi Minh-Ville, des plateformes numériques clés, telles que le système national eCDT (Documentation et traçabilité électroniques des captures), sont désormais pleinement déployées dans les ports de pêche de la ville. Les données sont mises à jour quotidiennement et synchronisées avec la base de données nationale des pêches (VNFisbase), conformément aux recommandations de la CE en matière de prévention de la pêche INN.

Photo : VNA/CVN

Au port de Cat Lo, dans le quartier de Phuoc Thang, 100% des propriétaires et capitaines de bateaux de pêche utilisent désormais le système eCDT, qui facilite également la certification des exportations et simplifie le dédouanement pour les marchés de l’UE.

"Cet outil numérique nous permet d’enregistrer chaque prise, garantissant ainsi la transparence", explique Trân Van An, pêcheur hauturier. Il ajoute que cela permet de gagner du temps grâce à la mise à jour des données dans le système, évitant ainsi aux équipages de signaler leur retour au port.

Huynh Van Minh, pêcheur de la commune de Phuoc Hai, partage cet avis : "C’est beaucoup plus simple maintenant. Plus de paperasse. Tout, du volume des prises aux espèces et aux acheteurs, est déclaré via l’application."

En promouvant la transformation numérique dans le secteur de la pêche, Hô Chi Minh-Ville contribue aux efforts nationaux visant à améliorer la transparence, à protéger les ressources marines et à regagner la confiance des partenaires internationaux, notamment de l’Union européenne.

VNA/CVN