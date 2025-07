VinFast et BatX Energies coopèrent dans le recyclage et la réutilisation des batteries

Le 11 juillet, VinFast a annoncé la signature d’un accord de coopération stratégique avec BatX Energies, entreprise indienne de premier plan dans les technologies propres, spécialisée dans le recyclage des batteries, la récupération de métaux rares et la réutilisation des batteries en fin de vie.

Photo : VNA/CVN

Cette coopération jette les bases d’une chaîne de valeur durable pour les batteries en Inde et témoigne de l’engagement de VinFast à bâtir un écosystème de véhicules électriques respectueux de l’environnement.

Conformément à cet accord, BatX Energies fournira à VinFast des solutions complètes pour le recyclage des batteries haute tension, incluant la récupération de matériaux tels que le lithium, le cobalt et le nickel, ainsi que la réutilisation des batteries dans les activités de production et de service après-vente de VinFast en Inde. Les matériaux récupérés seront réintégrés dans le processus de production, réduisant ainsi la dépendance aux ressources minières et favorisant un modèle d’économie circulaire.

Cette coopération s’inscrit dans la stratégie de localisation de la chaîne d’approvisionnement et d’optimisation du cycle de vie des produits que VinFast poursuit sur le marché indien, où l’industrie des véhicules électriques connaît une forte croissance. L’objectif des deux parties est de développer conjointement des solutions durables, reproductibles et porteuses de valeur à long terme pour la société et l’environnement.

Selon Pham Sanh Châu, directeur général de VinFast Asie, cette coopération marque une étape importante dans la construction d’un écosystème de batteries circulaires, contribuant à réduire la pression sur les ressources naturelles et à atteindre les objectifs de l’Inde en matière de transport écologique.

Utkarsh Singh, directeur général de BatX Energies, a déclaré que ce partenariat reflète l’engagement de son entreprise en faveur d’une innovation responsable. Il a exprimé l’espoir que cette coopération apportera une contribution concrète à une industrie durable des batteries et au développement d’un système national de recyclage évolutif.

L’accord entre les deux parties ne se limite pas au recyclage des batteries de véhicules électriques, mais ouvre également la voie à une coopération plus large dans des domaines tels que le traitement des déchets urbains, la valorisation stratégique des matériaux ou encore le développement d’infrastructures pour l’économie circulaire. BatX Energies s’engage à assurer la traçabilité des matières premières tout au long du processus de recyclage.

VNA/CVN