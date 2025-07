Le Vietnam et la Côte d'Ivoire souhaitent renforcer leurs liens économiques

Lors de la visite officielle du vice-président de l'Assemblée nationale Vu Hông Thanh en Côte d'Ivoire, un séminaire sur la coopération Vietnam - Côte d'Ivoire a mis en lumière les liens politiques et économiques bilatéraux, soulignant les réalisations et les perspectives de partenariat entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l'Assemblée nationale (AN) Vu Hông Thanh et le vice-président de l'AN de Côte d'Ivoire Woi Mela Gaston ont participé à un séminaire intitulé "Coopération politique et économique entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire : réalisations et perspectives" afin d'explorer les perspectives de coopération économique entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire, dans le cadre de la visite officielle de M. Thanh dans ce pays africain, du 9 au 12 juillet.

Il s'agissait de la première activité de la visite de Vu Hông Thanh, la première d'un haut législateur vietnamien depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1975.

Ce séminaire s'inscrivait dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (6 octobre), qui ont rassemblé près de 200 délégués, dont des législateurs, des représentants du gouvernement et des chefs d'entreprise des deux pays.

Dans son discours d'ouverture, Vu Hông Thanh a salué la Stratégie nationale de développement de la Côte d'Ivoire. L'objectif est de positionner le pays parmi les économies les plus dynamiques d'Afrique d'ici 2030.

L'Assemblée nationale du Vietnam s'engage à collaborer avec les agences gouvernementales afin d'offrir des cadres et des conditions juridiques favorables à la coopération bilatérale, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Koffi Yapi Evariste, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, a salué la solidité des relations commerciales entre le Vietnam et la Côte d'Ivoire, qui importe jusqu'à 80 à 90% de la production de noix de cajou de la Côte d'Ivoire. Il a souligné le vaste potentiel d'investissement, de commerce et d'échanges culturels.

Nguyên Hai Nam, membre de la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale du Vietnam, a affirmé que le Vietnam créait toujours un cadre juridique solide pour la coopération internationale, grâce à diverses lois et résolutions sur l'investissement, le commerce, les douanes et les finances. Il a également souligné l'adhésion du Vietnam à de nombreux traités et accords commerciaux internationaux, ouvrant la voie à une collaboration bilatérale et multilatérale renforcée.

Diaby Sékou, représentant du ministère ivoirien de l'Économie, de la Planification et du Développement, a identifié les produits agricoles comme un moteur essentiel du commerce bilatéral. Il a appelé les entreprises vietnamiennes à accroître leur coopération dans le secteur de la transformation agricole par le biais de transferts de technologies pour la transformation de la noix de cajou et la production de riz, tout en explorant des partenariats dans les domaines des énergies renouvelables, du commerce électronique, de la transformation numérique, de l'immobilier et du tourisme.

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Hô Si Hùng, a souligné que les investissements directs étrangers (IDE) ont transformé le Vietnam, ancien pays à faible revenu, en 32e économie mondiale, avec un PIB d'environ 470 milliards de dollars. Classé parmi les 20 premières nations commerçantes mondiales et les 15 premières destinations d'IDE, le Vietnam possède des atouts dans des secteurs agricoles comme le riz, le café, le caoutchouc, le poivre, la noix de cajou et les produits de la mer, ainsi que dans des secteurs comme l'électronique, l'habillement, la chaussure, le tourisme et les technologies. Son intégration aux chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à 17 accords de libre-échange avec plus de 60 économies a été citée comme un atout majeur.

Yao Germain, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (CCI), a souligné le rôle du secteur privé, soutenu par les politiques publiques, dans le renforcement des liens économiques entre le Vietnam et l'Afrique, en particulier la Côte d'Ivoire. Il a plaidé en faveur d'une coopération trilatérale impliquant les chambres de commerce des deux pays et un tiers au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) afin de capitaliser sur les avantages commerciaux régionaux.

Clôturant l'événement, le vice-président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Woi Mela Gaston, a salué les discussions, les qualifiant de catalyseurs de compréhension mutuelle et de nouvelles opportunités commerciales et d'investissement.

VNA/CVN