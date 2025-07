Premier semestre 2025 : 91.000 nouvelles entreprises voient le jour

Selon l’Office des statistiques relevant du ministère des Finances, en juin, plus de 24.400 nouvelles entreprises ont été créées dans tout le pays, avec un capital enregistré d’environ 176.800 milliards de dôngs et près de 137.200 emplois enregistrés. Ce qui donne une augmentation de 61,4% du nombre d’entreprises, une hausse de 12,8% du capital enregistré et une croissance de 39,8% du nombre d’emplois par rapport au mois dernier.

Au total, en six mois, 91.000 entreprises ont été créées, pour un capital total enregistré d’environ 820.900 milliards de dôngs, soit 11,8% de plus en termes de nombre d’entreprises qu’à la même période de l’année précédente.

De plus, rien qu’en juin, plus de 14.000 entreprises ont repris leurs activités, soit une augmentation d’environ 91% en glissement annuel. Ce chiffre a atteint les 61.000 au premier semestre, soit de plus de 57% qu’à la période correspondante de l’an passé.

Perspectives économiques

Selon les secteurs économiques, au cours des six premiers mois de l'année, 813 entreprises nouvellement enregistrées appartiennent au secteur de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche, soit une augmentation de 3,7% par rapport à la même période de l'année précédente ; près de 20.000 dans le secteur de l'industrie et de la construction (+3,4%) ; et près de 70.000 dans le secteur tertiaire (+14,5%).

Les données statistiques sur l’activité des entreprises à l’échelle nationale, tant en juin que pour les six premiers mois de l’année, illustrent de manière vivante les perspectives de reprise et de croissance économique du Vietnam en 2025. Les entreprises s’attendent à ce que le Vietnam réalise une croissance économique impressionnante cette année.

D’après Trinh Thi Huong, du Département du développement des entreprises privées et de l’économie collective du ministère des Finances, le nombre d’entreprises entrant sur le marché et reprenant leurs activités a dépassé celui des entreprises se retirant, témoignant d’une forte confiance du monde des affaires dans les perspectives de reprise et de croissance économiques. Plus précisément, le nombre d’entreprises entrant sur le marché est 1,2 fois plus élevé que celui des entreprises se retirant au cours des six premiers mois de l’année (152.700 contre 127.100).

Ces résultats positifs démontrent l’efficacité des politiques du Parti et de l’État, surtout la publication de la Résolution 68 sur le développement du secteur privé, favorisant une croissance robuste des entreprises privées, a déclaré Mme Huong.

Dans un avenir proche, le ministère des Finances continuera de collaborer étroitement avec les ministères et les services concernés pour mettre en œuvre des solutions appropriées, accompagner les entreprises, stimuler l’esprit entrepreneurial et contribuer à la création d’une économie autonome, dynamique et durable.

En ce qui concerne les secteurs de l’innovation, des sciences et technologies, au 17 juin, 940 entreprises ont obtenu le certificat d’entreprise de science et technologie, soit une augmentation de 20 entreprises.

Le Vietnam a également élaboré des projets de décrets concernant la création ou la participation à la création d’entreprises, la participation au capital d’entreprises pour la commercialisation des résultats de la recherche scientifico-technologique, ainsi que la création de fonds de capital-risque pour les start-ups innovantes, technologiques et de transformation numérique.

