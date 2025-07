Forum sur la croissance économique du Vietnam 2025

Le Forum sur la croissance économique du Vietnam 2025 (VEGF) a offert une plateforme aux agences gouvernementales, au monde des affaires et aux experts pour partager leurs idées et aider le pays à atteindre son objectif de croissance rapide et durable, a déclaré Trân Luu Quang, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission des politiques et stratégies.

L'événement était co-organisé par l'Association économique du Vietnam, l'Association vietnamienne des petites et moyennes entreprises et le Vietnam Economic Times à Hanoï le 8 juillet.

Dans un contexte économique mondial instable, le Vietnam s'est fixé un objectif de croissance ambitieux : une croissance du PIB de 8% en 2025 et une croissance supérieure à deux chiffres (10% ou plus) sur la période 2026-2030. Il s'agit d'un objectif historique qui nécessite une coordination étroite et synchrone entre le gouvernement, les ministères, les secteurs, les autorités locales et, en particulier, le monde des affaires.

Alors que les moteurs de croissance traditionnels, tels que l'exploitation des ressources, l'investissement public, la main-d'œuvre bon marché ou les exportations de produits de transformation, perdent progressivement en efficacité et en durabilité, l'économie vietnamienne est confrontée à l'inévitable nécessité de trouver de nouveaux moteurs de rupture.

Dans son discours d'ouverture, le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué la croissance économique de 7,52% enregistrée par le Vietnam au premier semestre 2025, la plus élevée depuis 15 ans, témoignant de sa résilience face aux défis mondiaux. Les économistes, nationaux et étrangers, ont souligné la capacité du Vietnam à maintenir une forte dynamique, avec l'ambition d'atteindre une croissance de 8% en 2025 et de 10% ou plus par an de 2026 à 2030.

Pour atteindre ces objectifs, Nguyên Chi Dung a présenté un vaste programme axé sur des réformes juridiques et institutionnelles visant à renforcer la transparence, la stabilité et l'alignement sur les normes internationales. Il a appelé à une révision urgente des lois régissant le foncier, les minéraux et l'urbanisme, ainsi qu'à une action immédiate pour relancer 2.887 projets bloqués, qui mobilisent plus de 235 milliards de dollars de capitaux et 347.000 hectares de terres, afin de débloquer des ressources pour le développement.

L'investissement public, a souligné Nguyên Chi Dung, doit servir de catalyseur pour mobiliser des capitaux privés, en mettant l'accent sur la modernisation des infrastructures, l'accélération des projets nationaux, l'optimisation des systèmes énergétiques et la promotion des énergies renouvelables et nouvelles adaptées à chaque stade de développement.

Il a préconisé l'exploitation de nouveaux espaces de croissance par le biais de réformes administratives, notamment la fusion des localités et l'adoption d'un modèle d'administration locale à deux niveaux, tout en exploitant les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les technologies quantiques.

Le vice-Premier ministre a également défendu de nouveaux modèles économiques, notamment des zones franches et des centres financiers, associés à une formation professionnelle de qualité et à des réseaux mondiaux de talents.

"Ce sont des moteurs essentiels pour restructurer l'économie, établir un nouveau modèle de croissance et favoriser un développement rapide et durable basé sur la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique, permettant ainsi des avancées décisives dans la nouvelle ère de croissance", a déclaré Nguyên Chi Dung.

Parallèlement à l'attraction de projets d'investissement stratégiques majeurs, il a également appelé à des progrès en matière d'intégration internationale dans le contexte actuel.

"Cela signifie que les ressources nationales doivent constituer le fondement, tandis que les ressources extérieures doivent compléter et soutenir le développement", a-t-il expliqué, ajoutant que le processus d'intégration doit garantir l'indépendance nationale, la résilience et l'adaptabilité face aux perturbations mondiales.

La vision d'un Vietnam prospère et puissant nécessitera des efforts conjoints des secteurs public et privé, afin de faire du pays une destination sûre et attractive, ainsi qu'un pôle régional et mondial pour l'industrie manufacturière, les services et l'innovation, a déclaré le vice-Premier ministre.

Selon les organisateurs, le VEGF devrait devenir un événement annuel avec des sessions plénières et thématiques, visant à rapprocher les décideurs politiques et les principales parties prenantes, et à favoriser une meilleure harmonisation entre les politiques gouvernementales et les pratiques commerciales.

