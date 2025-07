Des entreprises vietnamiennes et étrangères se réunissent à Quang Tri

Un programme visant à aider pour les entreprises vietnamiennes et étrangères de présenter leurs produits, leurs capacités et rechercher des partenaires a été organisé ce jeudi 10 juillet par le Comité populaire de la province de Quang Tri (Centre).

Photo : VNA/CVN

Le programme a attiré plus de 60 entreprises et coopératives de la partie nord du Centre et 15 entreprises et distributeurs de marchés stratégiques tels que la Thaïlande, le Japon, la Chine, le Laos...

Dans le cadre de ce programme, les entreprisses vietnamiennes ont présenté des produits variés : produits agricoles, aliments transformés, biens de consommation, produits OCOP (À chaque commune son produit), artisanat, produits industriels ruraux typiques, etc.

Parallèlement, les entreprises vietnamiennes ont visité les zones de production de matières premières et les usines de production et de transformation de plantes médicinales, de produits agricoles et alimentaires, etc, ce pour ouvrir les opportunités d'investissement dans l'industrie de transformation, à accroître la valeur ajoutée des produits locaux et à développer une chaîne d'approvisionnement durable.

Lê Duc Tiên, vice-président du Comité populaire provincial de Quang Tri, a souligné que l’événement offrait aux entreprises l'occasion de se rencontrer directement, d'échanger des informations, de comprendre les besoins et de promouvoir la coopération commerciale, témoignant ainsi de la détermination de la province de Quang Tri à accompagner les entreprises, à soutenir la construction de chaînes de valeur, à créer des conditions favorables aux activités de promotion du commerce et à promouvoir les exportations.

Il s'est dit convaincu que les entreprises saisiraient les opportunités, établiraient de nouveaux partenariats, signeraient des protocoles d'accord et des contrats de consommation de produits.

VNA/CVN