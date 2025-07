Vietnam - États-Unis : maintenir l’élan vers un commerce équilibré et durable

Les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont connu un développement remarquable et profond au cours des trois dernières décennies. La coopération économique et commerciale en a été le moteur central, rapprochant les deux nations dans un esprit de développement et de prospérité mutuels.

Ces remarques ont été partagés lors du séminaire intitulé "30 ans de relations entre Vietnam-États-Unis : Faire progresser un commerce équilibré et durable", organisé le 11 juillet à Hanoï par le journal Tiên Phong.

Les participants ont passé en revue les réalisations marquantes de la coopération économique et commerciale, notamment une augmentation de plus de 300 fois du volume des échanges bilatéraux depuis 1995. De grandes entreprises américaines ont choisi le Vietnam comme base de production et marché stratégique, tandis que les entreprises vietnamiennes s'aventurent de plus en plus avec confiance sur le marché américain, un marché à la fois prometteur et hautement concurrentiel.

Toutefois, les intervenants ont également identifié de nouveaux défis dans un contexte mondial instable : la montée du protectionnisme, la concurrence stratégique entre les grandes puissances et les profonds ajustements dans les politiques commerciales des États. La récente conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président américain Donald Trump, ainsi que la Déclaration commune Vietnam - États-Unis sur un cadre d'accord commercial réciproque, témoignent des opportunités et des défis entrelacés.

L'ancien vice-ministre des Affaires étrangères et ancien ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Pham Quang Vinh, a décrit l'évolution des relations des deux pays comme un processus d'approfondissement de la compréhension et de la construction de la confiance.

Le Dr. Cân Van Luc, membre du Conseil consultatif politique du Premier ministre, a souligné le vaste potentiel inexploité pour les échanges de biens, affirmant que les deux pays sont davantage complémentaires que véritablement concurrents.

