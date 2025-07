Le Premier ministre en réunion avec une délégation du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Les invités provenaient de grandes entreprises telles qu'Abbott, Amazon, Apple, Boeing, Brunswick, Citibank, Exxon Mobil, Ford, Google, IBM, Intel, Manulife, Meta, UPS, Warburg Pincus, Odgers Berndtson et Zuellig Pharma.

Ils ont exprimé leur gratitude au Premier ministre Pham Minh Chinh pour ses échanges réguliers avec eux, soulignant qu'un tel dialogue permettait systématiquement d'obtenir des progrès tangibles pour apaiser leurs inquiétudes.

Saluant le climat d'investissement de plus en plus favorable au Vietnam, les réformes audacieuses du gouvernement, la simplification de l'administration et la vision économique claire, ils ont réaffirmé leur engagement à long terme en faveur de l'investissement, de la production et des affaires au Vietnam, tout en formulant des recommandations spécifiques pour renforcer les liens économiques.

Les entreprises américaines ont salué l'environnement d'investissement et d'affaires de plus en plus favorable au Vietnam, ainsi que les engagements forts, la vision et les actions concrètes du pays, notamment les efforts de simplification administrative. Elles ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une coopération à long terme avec le Vietnam en matière d'investissement, de production et d'affaires pour la période à venir. Parallèlement, elles ont formulé plusieurs recommandations et propositions visant à bâtir une relation plus solide et plus efficace.

Recommandations des entreprises

Après avoir entendu les retours des entreprises américaines, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères et agences concernés d'examiner et de mettre en œuvre rapidement les recommandations des entreprises, en précisant les échéances et les responsabilités, en insistant sur le principe de la définition claire des rôles, des tâches, des délais, des résultats, des responsabilités et des pouvoirs.

Il a également appelé à une coopération plus étroite avec les entreprises américaines, notamment dans les secteurs émergents tels que les sciences et technologies, l'innovation, la transformation numérique et l'intelligence artificielle.

Informant les invités de la situation actuelle du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le pays poursuivait ses réformes et poursuivrait ses efforts de changement, créant ainsi les conditions les plus favorables pour les citoyens et les entreprises, les plaçant au cœur des politiques, passant d'une approche passive à une approche active et de la gestion à la prestation de services.

Concernant les intérêts des entreprises américaines, le chef du gouvernement a souligné l'engagement du Vietnam à garantir l'égalité d'accès aux ressources entre les entreprises nationales et étrangères, et à simplifier la réglementation des visas et les politiques du travail, entre autres.

Le Vietnam et les États-Unis sont parvenus à un consensus sur une déclaration commune relative à un accord-cadre commercial réciproque juste et équilibré, jetant ainsi les bases d'un développement de liens économiques et commerciaux stables et durables, bénéfiques pour les citoyens et les entreprises des deux pays, a-t-il souligné.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a saisi cette occasion pour remercier les entreprises américaines pour leur soutien et leur contribution à l'avancement des négociations, ainsi qu'à la promotion des investissements et de la coopération commerciale entre les deux pays, apportant des avantages tangibles aux deux parties.

Afin de continuer à améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération commerciale, d'investissement et d'affaires, il a également demandé aux entreprises américaines de continuer à faire entendre leur voix et à collaborer avec le gouvernement vietnamien dans le dialogue avec les agences américaines afin de parvenir à un accord spécifique sur des droits de douane raisonnables pour chaque produit et groupe de produits, en vue d'un commerce stable, harmonieux, durable et mutuellement bénéfique.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exhorté les entreprises américaines à promouvoir des liens économiques, commerciaux et d'investissement durables entre les deux pays, à ne pas recourir à des mesures de défense commerciale contre les exportations vietnamiennes ni à éviter toute action susceptible de nuire à la relation bilatérale de plus en plus positive. Il a également proposé que les États-Unis reconnaissent rapidement le statut d'économie de marché du Vietnam et retirent le pays de la liste des pays soumis à des restrictions à l'exportation de haute technologie.

Le chef du gouvernement a suggéré aux entreprises américaines d'accroître les investissements de qualité au Vietnam, d'accroître le transfert de technologies de pointe et de soutenir les entreprises vietnamiennes dans le renforcement de leurs capacités de gouvernance et la formation de leur main-d'œuvre, notamment dans des secteurs tels que l'agriculture, la transformation et la fabrication, les semi-conducteurs et l'intelligence artificielle.

Conditions favorables aux entreprises

Il a demandé aux entreprises américaines de créer des conditions plus favorables pour que les entreprises vietnamiennes s'intègrent plus profondément dans leurs chaînes d'approvisionnement mondiales et de continuer à fournir des conseils stratégiques pour aider le gouvernement vietnamien à améliorer les cadres institutionnels et réglementaires.

Pour soutenir les entreprises américaines au Vietnam et concrétiser le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis dans l'esprit de "l'harmonisation des avantages et du partage des risques", le gouvernement vietnamien continuera de rationaliser les procédures administratives et de réviser et d'améliorer régulièrement les lois et les politiques pour assurer un environnement de plus en plus ouvert, transparent et équitable pour l'investissement, la production et les activités commerciales, et garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs, tout en aidant les entreprises à réduire les coûts de conformité, d'intrants et de logistique, à améliorer la compétitivité et à fonctionner de manière stable, efficace et durable dans le pays, a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

VNA/CVN