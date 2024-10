Hô Duc Phoc apprécie le soutien du Groupe des parlementaires d’amitié Allemagne - ASEAN

>> Hô Chi Minh-Ville et Leipzig partagent leurs expériences

>> Le Vietnam à la conférence sur le développement durable de Hambourg

>> L'ancien ambassadeur d'Allemagne au Vietnam à l’honneur

>> Soutien des Vietnamiens en Allemagne aux compatriotes touchés par les inondations

Photo : VNA/CVN

Hô Duc Phoc a apprécié le rôle et le soutien actif de Mme Gabriele Katzmarek et du Groupe des parlementaires d'amitié de l'Allemagne dans la promotion des relations Allemagne-ASEAN en général et des relations avec le Vietnam en particulier. Il a affirmé que le Groupe des parlementaires d'amitié constituait un pont important contribuant au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Bundestag allemand et l'ASEAN et ses pays membres.

Il a demandé aux parlementaires allemands d'exhorter le Bundestag allemand à ratifier prochainement l'Accord de protection des investissements entre le Vietnam et l'UE (EVIPA) afin de créer un nouvel élan pour la coopération commerciale et d'investissement entre les deux pays. Il a aussi demandé de renforcer la coopération dans les domaines où les deux parties ont des atouts et des besoins comme l'éducation et la formation, la haute technologie, la santé et l’emploi.

Mme Gabriele Katzmarek et les parlementaires allemands ont affirmé que la partie allemande attachait une grande importance aux relations avec les pays de la région Indo-Pacifique en général et avec le Vietnam en particulier, comme en témoigne la visite au Vietnam du Premier ministre allemand en 2022 et du président allemand en 2024.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines tels que le commerce, l'investissement, la science et la technologie, les énergies renouvelables, la santé, les produits pharmaceutiques, en particulier la formation professionnelle parallèle selon les normes allemandes et la coopération en matière de travail, dans le contexte où le Vietnam dispose d'une abondante source de jeunes travailleurs et l’Allemagne en manque.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans les forums multilatéraux, contribuant ainsi au maintien de la paix et répondant aux défis mondiaux pour le développement durable et la prospérité dans le monde.

Concernant la situation en Mer Orientale, les deux parties ont souligné la nécessité de résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, contribuant ainsi à garantir la paix, la stabilité et la liberté de navigation dans la région.

VNA/CVN