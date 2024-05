Mesures disciplinaires contre le ministre du Travail et une ancienne ministre de ce ministère

Le 14 mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé des décisions concernant les mesures disciplinaires contre le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et une ancienne ministre de ce ministère.

Dans la décision n° 413/QD-TTg, le Premier ministre a décidé de donner un blâme à Dào Ngoc Dung, ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour le mandat 2016-2021, en raison de ses violations dans le travail, lesquelles avaient entraîné auparavant une mesure disciplinaire par le Bureau politique.

Dans la décision n° 414/QD-TTg, le Premier ministre a décidé de donner un avertissement à Pham Thi Hai Chuyên, ancienne ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour le mandat 2011-2016, en raison de ses violations dans le travail, lesquelles avaient entraîné auparavant une mesure disciplinaire par le Bureau politique.

Photo : VNA/CVN

Les décisions ci-dessus prennent effet le 14 mai 2024.

Auparavant, lors d’une réunion le 19 mai 2024, le Bureau politique et le Secrétariat avaient affirmé les violations des Comités chargés des affaires du Parti au sein du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales pour les mandats 2011-2016 et 2016-2021 sur divers aspects, dont des projets sur la formation professionnelle et la participation de la société par actions AIC à des projets de grande valeur pour gagner des bénéficies illégaux. Ces violations avaient entraîné des conséquences graves et difficiles à surmonter, provoquant la frustration de l'opinion publique et affectant le prestige de l'organisation du Parti et du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.

Le Bureau politique et le Secrétariat avaient également constaté les violations de Dào Ngoc Dung et Pham Thi Hai Chuyên.

Le Bureau politique avait décidé de donner un blâme à Dào Ngoc Dung et un avertissement à Pham Thi Hai Chuyên. Le Secrétariat avait décidé de donner un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti au sein du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales pour le mandat 2011-2016, et de donner un blâme à celui du mandat 2016-2021.

VNA/CVN