Le Vietnam soutient la résolution sur la question de l'admission de la Palestine à l'ONU

Le diplomate vietnamien a participé lundi 13 mai (heure de New York) à une session extraordinaire d'urgence sur la situation au Moyen-Orient et la question palestinienne, tenue par l'Assemblée générale de l'ONU.

Il a affirmé que le Vietnam se tenait aux côtés de la Palestine dans l'exercice de son droit inaliénable à l'autodétermination et soutenait l'admission rapide de la Palestine en tant que membre à plein droit des Nations unies. Il a estimé que l'admission de la Palestine était l'étape la plus bénéfique pour la solution à deux États, créant une base pour des négociations égales entre les parties et constitue également une étape importante vers une paix durable au Moyen-Orient.

L'ambassadeur Dang Hoàng Giang a également exprimé son inquiétude quant au risque d'escalade du conflit à Gaza vers une guerre régionale, tout en condamnant fermement toutes les formes de violence contre les civils et les infrastructures civiles essentielles et son opposition à toutes les violations de la souveraineté et de l'intégrité territoriale.

Le Vietnam a appelé à toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue, de dialogue et de respect du droit international, de la Charte et des résolutions pertinentes de l'ONU, à mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat et permanent, à libérer sans condition tous les prisonniers de guerre et à garantir l'approvisionnement sans entrave des biens humanitaires, a-t-il dit.

L’ambassadeur a réaffirmé le soutien du Vietnam à la solution à deux États et son soutien continu au rôle central de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) dans la mise en œuvre des responsabilités d'aide humanitaire dans la région.

La session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU a été convoquée après que le projet de résolution sur l'admission de la Palestine ait fait l'objet d'un veto au Conseil de sécurité de l'ONU le 18 avril 2024.

Lors de la session, la majorité des pays ont continué d'exprimer leur profonde préoccupation face au conflit et à la situation humanitaire dans la bande de Gaza, aux récents développements compliqués et au risque d'escalade vers une guerre régionale. Ils ont félicité l’approbation par l'Assemblée générale d’une nouvelle résolution accordant certains droits supplémentaires à la Palestine en tant qu'État observateur auprès des Nations unies.

